Stagione di prosa al Teatro ai Colli con “La bottega dell’antiquario” di Carlo Goldoni

La compagnia Piccolo teatro di Sacile presenta questa commedia di Goldoni con la regia di Filippo Facca. Sesta delle quindici commedie scritte nel 1750, “La famiglia dell'antiquario” offre a Goldoni la cornice ideale per deridere in lingua “i vezzi colti” dei suoi concittadini, col pretesto di una trama che nasce a Palermo, ma che viene condita dalle maschere della tradizione veneziana.

Non tira aria buona in casa del Conte Anselmo. Venti di guerra tra la moglie e la nuora, un figlio che non sa che pesci pigliare, servi profittatori che tramano con furbi consiglieri e faccendieri, magione in dissesto, finanze in caduta libera… non resta che darsi all'antiquariato! In una delle commedie più “decadenti” del genio veneziano, si sviluppa una trama che vuol far sentire quanto acre possa essere l'odore del denaro. Soprattutto di quello che non c'è.

Teatro ai Colli via Monte Lozzo (Padova)

21 marzo 2020 - ore 21

“La bottega dell’antiquario” di Carlo Goldoni

Regia Filippo Facca

Piccolo Teatro Città di Sile

Ingresso unico 8 euro (under 14 gratuito)

Info: 3277661425 - info@teatroaicolli.it

