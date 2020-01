Stagione di prosa al Teatro ai Colli con “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo

Scritta in soli dodici giorni, da un ricordo d’infanzia, Filumena Marturano è il personaggio femminile più famoso di Eduardo e forse della drammaturgia contemporanea, inserita dall'autore nella raccolta Cantata dei giorni dispari. È uno dei lavori di Eduardo più conosciuti e apprezzati dal pubblico e dalla critica internazionale. A mettere in scena la pièce la Compagni Teatrale ‘A Fenestra, realtà singolare che nel proporre, all’interno del panorama teatrale veneto, sceglie opere d’autori napoletani.

Filumena è un’ex prostituta. Domenico Soriano è furioso perché è stato appena costretto a sposare la donna, sua convivente da molti anni, che si è finta in punto di morte. Filumena rivela a Domenico la ragione del suo gesto: dare un cognome ai suoi tre figli di cui aveva sempre taciuto l’esistenza. Domenico, che intende sposare Diana, l’infermiera che ha assistito Filumena durante la sua finta malattia, affida all’avvocato Nocella lo scioglimento del matrimonio. Filumena confessa a Domenico che uno dei tre ragazzi è suo figlio, ma non intende rivelargli quale per non danneggiare gli altri. Inizia così la lenta trasformazione di Domenico alla vana ricerca dell’identità di suo figlio.

Dettagli

Filumena Marturano di Eduardo De Filippo

Compagnia ‘A Fenestra

Costi

Ingresso unico: 8 euro (under 14 gratuito)

Informazioni

Inizio spettacoli: ore 21

Info e prenotazioni: 049 8900599 327 7661425

email teatroaicolli@gmail.com

Info web

https://www.teatroaicolli.it/stagioni-teatrali

https://www.facebook.com/events/472777243634872/