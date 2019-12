Stagione di prosa al teatro ai Colli con “Quel fine settimana”

Torna sabato 14 dicembre alle ore 21, la stagione di prosa del teatro ai Colli.

Tutto succede in quel fine-settimana: la nuora si scontra con i suoceri e litiga animatamente col marito che, a sua volta, rinfaccia alla figlia un comportamento irrispettoso nei confronti della famiglia, nella quale, dal canto suo, si trova in grande disagio anche il figlio, vittima, fin da bambino, dei contrasti tra i due genitori: un groviglio di situazioni in cui, di tanto in tanto, fa capolino una strana coppia di conoscenti, vicini di casa, che, intervenendo quasi sempre a sproposito, alleggeriscono l’atmosfera con gustosissime gag comiche. In questo “circo”, in cui si muovono disorientati i personaggi tipici dell’ultima generazione, l’unico punto fisso è rappresentato dai nonni, la vecchia generazione, quella che custodisce ancora i valori forti, gli unici in grado di recuperare ciò che si sta perdendo in un mare di stupidità.

Teatro ai Colli via Monte Lozzo (Padova)

14 dicembre - ore 21

Quel fine settimana di Piero Dal Pra’

Prototeatro

Ingresso unico 8 euro (under 14 gratuito)

Info: 3277661425 - info@teatroaicolli.it

