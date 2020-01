Stagione di prosa al Teatro ai Colli con “Il mercante di Venezia”

Torna sabato 11 gennaio alle ore 21, la stagione di prosa del teatro ai Colli.

Lo spettacolo

Una Venezia viva e vitale, attraversata da un’ironia irresistibile e da una spregiudicatezza tutta mediterranea: è uno sfondo comico e leggero quello scelto da L’Archibugio Compagnia Teatrale per raccontare la storia del mercante Antonio e del suo grottesco contratto con l’ebreo Shylock. Tre mesi di tempo per restituire un prestito di tremila ducati contratto per finanziare l’amico Bassanio nella conquista della bella Porzia e della sua dote. Un debito ragionevole per il più ricco mercante di Venezia, se solo il contratto non prevedesse come penale una libbra esatta della sua carne.

In scena, diretti da Giovanni Florio, ci sarannno: Giuseppe Balduino, Gianluca Beltrando, Paola Cunico, Alessandro Lazzari, Umberto Peroni, Martina Sorace, Claudia Schiavoi, Enrico Spezie e Cristian Zorzi.

Dove e quando

Teatro ai Colli via Monte Lozzo (Padova)

Sabato 11 gennaio 2020 - ore 21

Il mercante di Venezia di William Shakespeare

L'Archibugio Compagnia Teatrale

Biglietti

Regia e adattamento di Giovanni Florio

Ingresso 8 euro, soci Coop 7 euro (fino ai 14 anni gratis)

Info: 3277661425 - info@teatroaicolli.it

Info web

https://www.teatroaicolli.it/

https://www.teatroaicolli.it/stagioni-teatrali

https://www.facebook.com/teatroaicolli/

https://www.facebook.com/events/487842818836255/