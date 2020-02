Stagione di prosa al Teatro ai Colli con “Le verità di Bakersfield” di Stephen Sachs

Marina Massironi e Roberto Citran saranno sabato 8 febbraio i protagonisti di “Le verità di Bakersfield” di Stephen Sachs al Teatro ai Colli di via Monte Lozzo. Lo spettacolo vede la regia di Veronica Cruciani. I pochi biglietti rimasti saranno disponibili al botteghino del Teatro direttamente sabato 8 febbraio, dalle 20.

Due destini, due vicende umane lontane che si incontrano nello scenario di un’America sempre percorsa da forti divari sociali. Maude, cinquantenne disoccupata, appare come una donna ormai vinta dall’esistenza, ma nell’evidente disordine della sua caotica roulotte è celato un possibile tesoro, un presunto quadro di Jackson Pollock.

Il compito di Lionel, esperto d’arte di livello mondiale, volato da New York a Bakersfield, è quello di fare l’expertise dell’opera che, in caso di autenticazione, potrebbe far cambiare completamente vita alla sua interlocutrice.

Il dialogo, che si svolge interamente tra le cianfrusaglie della casa-roulotte, marca molto le differenze tra i due, ma nel prosieguo dell’incontro accade che Maude si riveli assai meno sprovveduta di quanto appare e la posizione di Lionel appaia via via sempre più fragile in una sorta di ribaltamento di ruoli che conduce all’epilogo.

In breve

Teatro ai Colli via Monte Lozzo (Padova)

8 febbraio - ore 21

Le verità di Bakersfield di Stephen Sachs

Con Marina Massironi e Roberto Citran

Regia Veronica Cruciani

Produzione Nidodiragno/CMC | Sara Novarese | Pickford

Biglietti

Ingresso unico 15 euro

Info: 3277661425 - info@teatroaicolli.it

Info web

https://www.teatroaicolli.it/stagioni-teatrali

https://www.facebook.com/events/2227501350888191/