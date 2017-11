“Il clan delle vedove” stagione di prosa al teatro dei Filodrammatici di Este

Il Teatro dei Filodrammatici intende onorare la memoria del giornalista e scrittore G.A. Cibotto (1925-2017), cittadino onorario di Este, amico della Compagnia e protagonista della cultura veneta e nazionale.

Per la XXXVIII Stagione di Prosa 2017/2018 in scena domenica 12 novembre alle ore 16.30

"Il clan delle vedove" di Ginette Beauvais Garcin

Compagnia Tarvisium di Villorba (TV) - Regia di Michela Cursi e Aliona Chirita

Rosa entra a far parte del “Clan” a causa della morte, alquanto grottesca, del consorte. Le amiche le ripetono che è finito il tempo delle vedove inconsolabili. L’inaspettato rivelarsi di una giovane amante scatenerà una sequenza di gustose gag, sino al colpo di scena finale, in cui le quattro protagoniste si renderanno conto che “la vita continua” per chi sa essere giovane dentro. Successo moderno parigino in salsa veneta.

INFORMAZIONI

INGRESSO: Interi euro 8,50 - Ridotti euro 7 (ridotto giovani fino a 29 anni\Carta Giovani e anziani oltre 65 anni, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Este)

ABBONAMENTO a 9 spettacoli di domenica pomeriggio: intero euro 68 – Ridotti euro 56

PREVENDITA\INFO: Cartolibreria Trevisan - Via Massimo D’Azeglio, 9 - Tel.\fax 0429\2451 – Cell. 338\9772080

Il botteghino del Teatro apre un’ora prima degli spettacoli: tel. 0429\51551 - 348\7221972 - info@teatrovenetoeste.it

PARCHEGGI in zona Teatro: Via Olmo e Via Isidoro Alessi

info@teatrovenetoeste.it

www.teatrovenetoeste.it

fb: Teatro dei Filodrammatici

