Stagione Teatro de LiNUTILE con lo spettacolo “Il capolavoro”

Per promuovere la drammaturgia contemporanea il Teatro de LiNUTILE propone ogni anno una stagione teatrale in cui vengono ospitate sia produzioni del Teatro stesso sia di altre compagnie di attori professionisti nazionali e internazionali. Organizziamo inoltre ogni anno il Premio «LiNUTILE del Teatro», una rassegna di spettacoli che vede il coinvolgimento del pubblico e di una giuria tecnica nella scelta dello spettacolo vincitore.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione 2018/2019 al Teatro de LiNUTILE

Una parte della programmazione annuale è dedicata a spettacoli per bambini e ragazzi rivolti sia ad un pubblico di giovani spettatori che a famiglie ed educatori. L’obbiettivo è quello di avvicinare adulti, bambini e ragazzi al teatro come occasione di incontro, divertimento e condivisione per tutta la famiglia.

Lo spettacolo

Sabato 16 febbraio

“Il capolavoro”

Ferrieriteatro

Di e con: Francesco Ferrieri

Musica: Daniele Casolino

Scene: Marco Casolino

Ispirato a “il capolavoro sconosciuto” di Honoré de Balzac

Lo spettacolo di ispira a il capolavoro sconosciuto” di Honoré de Balzac. Volontà dell’attore e autore è quello di lavorare su due ambiti di racconto: il primo, narrativo, che prenda il tempo e il tono colloquiale dal pubblico, mentre il secondo entra in scena con la recitazione diretta dei personaggi giocando ad ispessire il silenzio. Al centro della narrazione l’ambizione di possedere l’ispirazione creativa, il fuoco, da parte di un vecchio maestro di pittura che è finita in una visionaria alienazione. Un giovanissimo pittore verrà sedotto dalla retorica del vecchio maestro e sacrificherà la donna che ama.

Dettagli

Dove: Teatro de LiNUTILE

Indirizzo: Via Agordat 5, Padova

Inizio spettacoli: ore 21

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 8 euro (famiglie e bambini)

Prenotazioni: info@teatrodelinutile.com – tel. 049/2022907

http://www.teatrodelinutile.com/spettacoli/stagione-2019/#capolavoro

