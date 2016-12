Stagione Teatro de LiNUTILE, spettacolo “La Nasca”

La volontà di formare oltre che di intrattenere, è evidente anche nella Stagione vera e propria del Teatro de LiNUTILE, intitolata, per l’appunto, “Guardo e imparo” che inizierà domenica 15 gennaio per terminare domenica 9 aprile e che sarà divisa in momenti di spettacolo e formazione con tre spettacoli serali il sabato sera e quattro seminari la domenica, dedicati ad attori professionisti e non, tenuti dagli stessi attori. Si inizia domenica 15 gennaio con il seminario “Accordare lo Strumento”, laboratorio incentrato sul lavoro del proprio corpo in relazione alla parola scenica, un vero allenamento fisico per affinare le proprie capacità espressive e performative, condotto da Chiara Melli, attrice e insegnante di metodo Feldenkrais.

STAGIONE TEATRO DE LINUTILE, TUTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Sabato 18 febbraio sarà in scena la “Compagnia Ciotta e Charms”, di Luigi Ciotta e Rossella Charms, con la pièce, diretta da Eugenio Allegri, “La Nasca”, uno spettacolo soprannaturale liberamente tratto da “Il naso” di N.V. Gogol. La domenica, il 19 febbraio, Luigi Ciotta terrà il seminario “Clownerie e i suoi derivati” per tornare a giocare con niente, staccandosi dalla quotidianità per afferrare l’extra-ordinario.

Sabato 11 marzo sarà, invece, protagonista Enzo Paci con “Bhu! la paura fa 90”, un monologo in cui il famoso comico genovese, da Colorado e Zelig, presenterà una carrellata dei suoi pezzi migliori accompagnato dalla compagna, la pluripremiata danzatrice di tip-tap Romina Uguzzoni. Paci terrà il giorno successivo il seminario intitolato “il comico e il drammatico due facce di una stessa medaglia”.

L’ultimo spettacolo in rassegna, sabato 8 aprile, sarà “Thom Pain”, monologo del drammaturgo americano Will Eno, vincitore del Fringe Award all’Edinburgh International Festival nel 2005 e, nello stesso anno, finalista del Premio Pulitzer per la sezione teatro. A portarlo in scena, con la regia di Antonio Zavatteri, sarà l’attore Alberto Giusta, che domenica 9 aprile terrà il seminario “Rapporti Scenici”, laboratorio incentrato sulla capacità di ascolto scenico e su improvvisazioni teatrali a due.

Il Teatro de LiNUTILE è, inoltre, centro di produzione teatrale e ha una chiara visione di sé come Impresa Sociale. Nel 2014 ha dato avvio alla costituzione della Cooperativa d’Impresa Sociale TOP - Teatri Off Padova che ha portato alla messa in scena de “Il Padre” di August Strindberg, diretto da Stefano Eros Macchi.

Il 28 gennaio 2017, attraverso la Teo Srls, società di produzione del Teatro de Linutile porterà sul palco del Teatro Verdi di Padova il suo più recente allestimento “Un mandarino per Teo” celebre commedia musicale di Garinei, Giovannini, Kramer. Sempre diretta da Stefano Eros Macchi, la produzione vanta una compagine di attori di solida formazione: Silvio Laviano(Teo), Annalisa Dianti Cordone (Rosanella), Marta Bettuolo (Zia Gaspara/Soubrette) e Vittorio Attene (Notaio). I brani scritti da Gorni Kramer per lo spettacolo sono stati orchestrati dal compositore e pianista Alessandro Cesaro, e registrati dall’Orchestra di Padova e del Veneto.

STAGIONE TEATRO DE LINUTILE, TUTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

DETTAGLI

SABATO 18 FEBBRAIO 2017 | Spettacolo

LA NASCA

Compagnia Ciotta e Charms

Liberamente tratto da “Il Naso” di N.V. Gogol

Regia: Eugenio Allegri

Con: Luigi Ciotta, Rossella Charms

Scene: Lucia Giorgio

Costumi: Roberta Vacchetta

Luci: Pietro Striano

Maschera: Mario Fasano

Uno spettacolo grottesco e surreale, in cui due attori dallo spiccato accento siculo faranno continuamente vacillare il piano del razionale. Lo spettatore sarà sorpreso e divertito di fronte all’incredibile affinità tra la fredda Pietroburgo e la Palermo assolata e lenta. Che si sappia, verrà portato sulle scene uno spettacolo che vi farà ridere, vi farà pensare, ma soprattutto, vi farà dubitare della stabilità dei vostri stessi connotati. Ecco a voi messa a nudo la comica e assurda vanità del mondo degli uomini, che con il passare del tempo, a quanto pare, è rimasta la stessa. La Compagnia è composta da Luigi Ciotta e Rossella Sorbara. Entrambi si sono formati presso L’Atelier Teatro Fisico di Torino diretto da Philip Radice. Nel 2013 iniziano a collaborare e la sintonia che si crea tra di loro contribuisce, nei due anni che seguono, alla nascita di tre spettacoli: Sweet Dreams (Premio Cantieri di Strada), La Nasca, Funky Pudding (reloaded) e di due figli: Emiliano e Matilde. Una prima versione “da camera” de La Nasca viene presentata con successo a Torino (2013 Rassegna Schegge, 2014 Fringe Festival). Ed è in quest’ultima occasione che nasce l’idea di collaborare con l’attore e regista Eugenio Allegri perché ne curi la regia di una versione da palcoscenico, dando allo spettacolo spazio, tempo e vita.

Dove: Teatro de LiNUTILE

Indirizzo: Via Agordat 5, Padova

Inizio spettacoli: ore 21

Biglietto intero: 10 euro

Biglietto ridotto: 8 euro (Studiare a Padova Card, corsisti Accademia de LiNUTILE, bambini fino ai 12 anni)

Prenotazioni: info@teatrodelinutile.com – tel. 049/2022907

SEMINARI

SPETTACOLI

ALTRI EVENTI

INFORMAZIONI

Teatro de LiNUTILE

info@teatrodelinutile.com

www.teatrodelinutile.com

Gallery