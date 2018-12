Stagione Teatro de LiNUTILE con lo spettacolo “Modigliani”

Per promuovere la drammaturgia contemporanea il Teatro de LiNUTILE propone ogni anno una stagione teatrale in cui vengono ospitate sia produzioni del Teatro stesso sia di altre compagnie di attori professionisti nazionali e internazionali. Organizziamo inoltre ogni anno il Premio «LiNUTILE del Teatro», una rassegna di spettacoli che vede il coinvolgimento del pubblico e di una giuria tecnica nella scelta dello spettacolo vincitore.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione 2018/2019 al Teatro de LiNUTILE

Una parte della programmazione annuale è dedicata a spettacoli per bambini e ragazzi rivolti sia ad un pubblico di giovani spettatori che a famiglie ed educatori. L’obbiettivo è quello di avvicinare adulti, bambini e ragazzi al teatro come occasione di incontro, divertimento e condivisione per tutta la famiglia.

Infine tieni d'occhio le News per tenerti aggiornato sulle date delle produzioni!

Lo spettacolo

Sabato 2 febbraio

“Modigliani”

mo-wan Teatro

Di: Alessandro Brucioni, Michele Crestacci

Con: Michele Crestacci

Regia: Alessandro Brucioni

Chi era Amedeo Modigliani? Un maudit, un genio della sregolatezza che si è bruciato nella Parigi viziosa di Montmartre e Montparnasse? Un uomo introverso, in forzato esilio, sempre scontento di se stesso e della sua arte? Un uomo della Provincia che ebbe la forza e il coraggio di essere fedele ai suoi più profondi e intensi bisogni e che conobbe e visse con i più importanti artisti del ventesimo secolo? Lo spettacolo racconta, con uno stile comico, la storia e le passioni di Modigliani e ricostruisce un intenso e onirico ritratto dell’uomo, del pittore, del padre. Modigliani, in una irriverente, stralunata e comica spola tra Livorno e Parigi, tra il passato e il presente, è uno sguardo amaro sulla Provincia che non riconobbe il suo genio. Una Provincia solare e bella, drammaticamente conservatrice, ostile al rinnovamento e irragionevolmente orgogliosa delle proprie debolezze. Una Provincia che attraverso la storia di Modigliani si racconta e racconta un uomo timido, la sua ironia, la sua generosità, il suo esilio.

Dettagli

Dove: Teatro de LiNUTILE

Indirizzo: Via Agordat 5, Padova

Inizio spettacoli: ore 21

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 8 euro (famiglie e bambini)

Prenotazioni: info@teatrodelinutile.com – tel. 049/2022907

Info web

http://www.teatrodelinutile.com/spettacoli/stagione-2019/#modigliani

