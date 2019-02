Stagione Teatro de LiNUTILE con lo spettacolo “Peggy”

Si conclude con un atteso ritorno la decima edizione del “Premio LiNUTILE del Teatro”, organizzata dal Teatro de LiNUTILE di Padova con il patrocinio del Comune di Padova ed il contributo della Cassa di Risparmio del Veneto e dedicato quest’anno ad opere che trattano il tema dell’arte o che facciano uso dell’arte pittorica e figurativa come strumento di narrazione all’interno dello spettacolo.

Dopo aver inaugurato la Stagione 2018-2019 “Arte in Teatro”, sabato 2 marzo alle 21 la vita straordinaria di Peggy Guggenheim sale nuovamente sul palco con “Peggy”, spettacolo diretto da Stefano Eros Macchi con Marta Bettuolo nei panni della più grande mecenate e collezionista d’arte europea e americana del XX secolo.

Una donna vestita di nero, un baule con diversi cappelli, uno schermo a tutta parete. Pochi elementi scenici per raccontare in modo dinamico e serrato la vita di Peggy Guggenheim, dall’infanzia fino al successo, come collezionista d’arte contemporanea. Una carrellata di video interattivi, realizzati da Marta Mancusi, accompagnano l’attrice e il pubblico nei primi 50 anni di storia sociale e culturale europea del ‘900, evidenziando le battaglie personali combattute da una giovane borghese, solo in apparenza privilegiata, smaniosa di dare un senso concreto alla sua vita, trovando proprio nell’arte contemporanea e nella sua promozione nel mondo, la sua missione.

Al termine dello spettacolo, verrà annunciato lo spettacolo vincitore della decima edizione del “Premio LiNUTILE del Teatro”.

Dettagli

Sabato 2 marzo, ore 21

Teatro de LiNUTILE, via Agordat 5

Peggy

Con: Marta Bettuolo

Videomaker: Marta Mancusi

Regia: Stefano Eros Macchi

Produzione: Teatro de LiNUTILE / Teo Srls

Ingresso

Biglietti: intero: 12 euro, ridotto: 8 euro

Informazioni e prenotazioni

tel. 049/2022907

info@teatrodelinutile.com

www.teatrodelinutile.com

http://www.teatrodelinutile.com/spettacoli/stagione-2019/#peggy-replica

Eventi facebook https://www.facebook.com/events/2343101239056225/