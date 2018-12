Stagione Teatro de LiNUTILE con lo spettacolo “La terra degli uomini toro”

Per promuovere la drammaturgia contemporanea il Teatro de LiNUTILE propone ogni anno una stagione teatrale in cui vengono ospitate sia produzioni del Teatro stesso sia di altre compagnie di attori professionisti nazionali e internazionali. Organizziamo inoltre ogni anno il Premio «LiNUTILE del Teatro», una rassegna di spettacoli che vede il coinvolgimento del pubblico e di una giuria tecnica nella scelta dello spettacolo vincitore.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione 2018/2019 al Teatro de LiNUTILE

Una parte della programmazione annuale è dedicata a spettacoli per bambini e ragazzi rivolti sia ad un pubblico di giovani spettatori che a famiglie ed educatori. L’obbiettivo è quello di avvicinare adulti, bambini e ragazzi al teatro come occasione di incontro, divertimento e condivisione per tutta la famiglia.

Lo spettacolo

Domenica 20 gennaio 2019

"La terra degli uomini toro"

NIM, il Crogiuolo, Baba Jaga

Con: Erika Sambiase

Scritto e diretto da: Marco Taddei

Appuntamento pomeridiano dedicato al pubblico dei più piccoli. Dentina è una bambina che intraprende un viaggio per salvare il suo paesino, minacciato dall’Uomo-senza-braccia e dal suo esercito. Nel suo cammino incontrerà sassi e alberi parlanti, corvi gracchianti, topi astuti e spiriti della palude. Si ritroverà in un mondo distrutto dal cemento e dalle fabbriche e, armata della sua infinita volontà, porterà la pace nella sua terra. La storia viene narrata con il supporto della performance dal vivo dell’artista visuale Erika Sambiase, che produrrà, seguendo la musica e la parola, segni e colori ispirati allo stato emotivo delle situazioni narrate.

Dettagli

Dove: Teatro de LiNUTILE

Indirizzo: Via Agordat 5, Padova

Inizio spettacoli: ore 16

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 8 euro (famiglie e bambini)

Prenotazioni: info@teatrodelinutile.com – tel. 049/2022907

