Stagione Teatro de LiNUTILE con lo spettacolo “Grimm Story”

Per promuovere la drammaturgia contemporanea il Teatro de LiNUTILE propone ogni anno una stagione teatrale in cui vengono ospitate sia produzioni del Teatro stesso sia di altre compagnie di attori professionisti nazionali e internazionali. Organizziamo inoltre ogni anno il Premio «LiNUTILE del Teatro», una rassegna di spettacoli che vede il coinvolgimento del pubblico e di una giuria tecnica nella scelta dello spettacolo vincitore.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione 2018/2019 al Teatro de LiNUTILE

Una parte della programmazione annuale è dedicata a spettacoli per bambini e ragazzi rivolti sia ad un pubblico di giovani spettatori che a famiglie ed educatori. L’obbiettivo è quello di avvicinare adulti, bambini e ragazzi al teatro come occasione di incontro, divertimento e condivisione per tutta la famiglia.

Infine tieni d’occhio le News per tenerti aggiornato sulle date delle produzioni!

Lo spettacolo

Sabato 23 febbraio

Domenica 24 febbraio

“Grimm Story”

Adattamento e regia: Stefano Eros Macchi, Marta Bettuolo

Con: Compagnia Giovani del Teatro de LiNUTILE

Intrigante e colorato spettacolo con ambientazioni fantastiche tratte dall’immaginario pop. I fratelli Grimm, sempre in viaggio a raccogliere nuove fiabe da raccontare, hanno affidato al fedele segretario Bruno, il compito di trascrivere i loro appunti per una nuova bellissima raccolta di fiabe. Ma il segretario, un po’ vecchio e un po’ sbadato, non è più sicuro di ricordare. Ecco che in soccorso arriva con i suoi magici poteri Fata Sfata, famosa per risvegliare la fantasia del mondo intero. Divertimento assicurato per bambini e adulti.

Dettagli

Dove: Teatro de LiNUTILE

Indirizzo: Via Agordat 5, Padova

Inizio spettacolo sabato: ore 21

Inizio spettacolo domenica: ore 16

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 8 euro (famiglie e bambini)

Prenotazioni: info@teatrodelinutile.com – tel. 049/2022907

Info web

http://www.teatrodelinutile.com/spettacoli/stagione-2019/#grimm

Gallery