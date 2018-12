Stagione Teatro de LiNUTILE con lo spettacolo “La casa più bella”

Per promuovere la drammaturgia contemporanea il Teatro de LiNUTILE propone ogni anno una stagione teatrale in cui vengono ospitate sia produzioni del Teatro stesso sia di altre compagnie di attori professionisti nazionali e internazionali. Organizziamo inoltre ogni anno il Premio «LiNUTILE del Teatro», una rassegna di spettacoli che vede il coinvolgimento del pubblico e di una giuria tecnica nella scelta dello spettacolo vincitore.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione 2018/2019 al Teatro de LiNUTILE

Una parte della programmazione annuale è dedicata a spettacoli per bambini e ragazzi rivolti sia ad un pubblico di giovani spettatori che a famiglie ed educatori. L’obbiettivo è quello di avvicinare adulti, bambini e ragazzi al teatro come occasione di incontro, divertimento e condivisione per tutta la famiglia.

Lo spettacolo

Domenica 24 marzo

“La casa più bella”

Kitchen Project

Adattamento: Franca Pretto

Con: Marta Giovanna Tabacco, Marco Rampello

Lo spettacolo si propone di infondere nei bambini un po’ di speranza e di ottimismo in un periodo storico e sociale segnato da incertezze, precarietà e negatività. Si parte da una storia semplice e quotidiana in cui le difficoltà economiche sembrano insormontabili nella vita di questi due nonni, Marta e Marco, che abitano la scena con caratteri e modalità differenti nell’affrontare la realtà quotidiana. Per Marta e Marco si viene subito a sviluppare un percorso che tiene in primo piano l’importanza di affrontare gli ostacoli facendosi forza assieme, con leggerezza e cura reciproca, perché gli affetti sono più importanti e “utili” di tante cose materiali che non sono indispensabili.

Dettagli

Dove: Teatro de LiNUTILE

Indirizzo: Via Agordat 5, Padova

Inizio spettacoli: ore 21

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 8 euro (famiglie e bambini)

Prenotazioni: info@teatrodelinutile.com – tel. 049/2022907

