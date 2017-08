Stagione teatrale del Verdi con “Le avventure di Numero Primo”

Marco Paolini, assieme a Gianfranco Bettin, scrive una storia dai tratti fantastici ma che affonda nella realtà, basandosi su precisi elementi di fisica, biologia, neuroscienze e robotica.

Un racconto di formazione che ha come protagonisti Ettore, fotografo, e Nicola, il figlio adottivo arrivato via Internet che si fa chiamare Numero Primo. Il padre impara a conoscere un po’ alla volta, assieme allo spettatore, le singolarità di questo bambino, il suo approccio al mondo e i suoi poteri nascosti. Ma scoprirà anche le minacce che si addensano sulla loro testa, al punto da stravolgere la sua vita. Nicola farà di tutto per proteggere quel figlio che, nonostante gli somigli così poco, diventerà la sua principale ragione di vita.

22 - 26 novembre 2017

Le avventure di Numero Primo

Padova / Teatro Verdi

MICHELA SIGNORI – JOLEFILM

Testi di: Gianfranco Bettin e Marco Paolini

Tavole illustrate: Roberto Abbiati

Musiche originali: Stefano Nanni

Audiovisivi e luci: Michele Mescalchin

Fonica: Tiziano Vecchiato

Direzione tecnica: Marco Busetto

Assistente alla regia: Roberto Angelo De Matteis con Abbiati

Voci campionate: Beatrice Gallo, Emanuele Wiltsch

Turni in abbonamento:

Turno B mercoledì 22 novembre ore 20.45

Turno C giovedì 23 novembre ore 20.45

Turno D venerdì 24 novembre ore 20.45

Turno H sabato 25 novembre ore 20.45

Turno L domenica 26 novembre ore 16

Durata: 2 h senza intervallo

ORARI

22 novembre 2017 - 20.45

23 novembre 2017 - 20.45

24 novembre 2017 - 20.45

25 novembre 2017 - 20.45

26 novembre 2017 - 16

BIGLIETTI

Platea, Palco Pepiano/1° ordine (balconata): intero 29, ridotto 26, giovani 17, abbonati 20;

Platea visibilità ridotta (prima fila): intero 17, ridotto -, giovani 8, abbonati 15;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 17;

Palco 2° ordine (balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 16;

Palco 2° ordine (no balconata): intero 18, ridotto 15, giovani 10, abbonati 10;

Galleria: intero 12, ridotto 10, giovani 8, abbonati 8.

TEATRO VERDI

Centralino 049 8777011

Biglietteria 049 87770213

Fax 049 661053

Coordinatore direzione.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Richiesta informazioni info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario di biglietteria lunedì 15 > 18.30 martedì > venerdì 10 > 13 / 15 > 18.30 sabato 10 > 13 nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio

