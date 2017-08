Stagione teatrale del Verdi con “Le baruffe chiozzotte”

Paolo Valerio dirige uno spettacolo corale, popolato da personaggi irresistibili: uomini e donne innocenti e rudi, esemplari imperfetti di un’umanità straordinaria.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA STAGIONE DI PROSA 2017/2018 AL VERDI

Le Baruffe Chiozzotte è un affresco di grande leggerezza e irresistibile divertimento, anche se in filigrana si intravede il colore della malinconia, la sensazione del tempo che fugge. Le donne hanno una sola urgenza: quella di non far passare un altro inverno senza essersi maritate. I loro uomini sono pescatori, e presto o tardi il mare li chiamerà a sé. Il mondo femminile, fatto di lavoro al merletto e di sogni d’amore, di attesa e di vitalità, è legato alla strada, al cortile. È lì che si consuma la loro battaglia, per tenere gli uomini ancorati alla terra ferma.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI CON LA STAGIONE DI PROSA 2017/2018 AL VERDI

8 - 12 novembre 2017

Le baruffe chiozzotte

Padova / Teatro Verdi

TEATRO STABILE DEL VENETO – TEATRO NAZIONALE

Di: Carlo Goldoni

con (in ordine alfabetico): Luca Altavilla, Francesca Botti, Leonardo De Colle

Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Riccardo Gamba

Margherita Mannino, Michela Martini, Valerio Mazzucato

Giancarlo Previati, Marta Richeldi, Vincenzo Tosetto, Francesco Wolf

Regia: Paolo Valerio

Consulenza storico –drammaturgica: Piermario Vescovo

Movimenti di scena: Monica Codena

Scene: Antonio Panzuto

Costumi: Stefano Nicolao

Musiche: Antonio Di Pofi

Luci: Enrico Berardi

Turno in abbonamento:

Turno B mercoledì 8 novembre ore 20.45

Turno M giovedì 9 novembre ore 16

Turno C giovedì 9 novembre ore 20.45

Turno D venerdì 10 novembre ore 20.45

Turno E sabato 11 novembre ore 20.45

Turno F domenica 12 novembre ore 16

Durata: 2h 10’ con intervallo

ORARI

8 novembre 2017 - 20.45

9 novembre 2017 - 16, 20.45

10 novembre 2017 - 20.45

11 novembre 2017 - 20.45

12 novembre 2017 - 16

BIGLIETTI

Platea, Palco Pepiano/1° ordine (balconata): intero 29, ridotto 26, giovani 17, abbonati 20;

Platea visibilità ridotta (prima fila): intero 17, ridotto -, giovani 8, abbonati 15;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 17;

Palco 2° ordine (balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 16;

Palco 2° ordine (no balconata): intero 18, ridotto 15, giovani 10, abbonati 10;

Galleria: intero 12, ridotto 10, giovani 8, abbonati 8.

TEATRO VERDI

Centralino 049 8777011

Biglietteria 049 87770213

Fax 049 661053

Coordinatore direzione.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Richiesta informazioni info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario di biglietteria lunedì 15 > 18.30 martedì > venerdì 10 > 13 / 15 > 18.30 sabato 10 > 13 nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA STAGIONE DI PROSA AL VERDI