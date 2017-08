Stagione teatrale del Verdi con “Due”

La scena è una stanza vuota. L’occasione è l’inizio della convivenza che per tutti gli essere umani, sani di mente, è un momento molto delicato.

Che siano sposati o meno, etero oppure omo. Marco è alle prese con il montaggio di un letto matrimoniale, Paola lo interroga sul loro futuro di coppia. Sapere oggi come sarà Marco fra 20 anni, questa è la sua pretesa. O forse la sua illusione. La diversa visione della vita insieme emerge prepotentemente nelle differenze fra maschile e femminile. Entrambi i due giovani evocheranno facce e personaggi del loro futuro e del loro passato: genitori, amanti, figli, amici che come in tutte le coppie turberanno la loro serenità. Presenze interpretate dagli stessi due protagonisti che accompagneranno fisicamente in scena dei cartonati con le varie persone evocate dal loro dialogo. Alla fine il palco sarà popolato da tutte queste sagome e dai due attori: l’immagine stilizzata di una vita di coppia reale, faticosa e a volte insensata. Perché non sempre ci accorgiamo che in due siamo molti di più. E montare un letto con tutte queste persone intorno, anzi paure, non sarà mica una passeggiata.

Luca Miniero

31 gennaio - 4 febbraio 2018

Due

Padova / Teatro Verdi

COMPAGNIA ENFI TEATRO

Di: Luca Miniero, Astutillo Smeriglia

con:

Raoul Bova e Chiara Francini

Regia: Luca Miniero

Aiuto regia: Paola Rota

Disegno Luci: Daniele Ciprì

Scenografo: Roberto Crea

Costumista: Eleonora Rella

Turni in abbonamento:

Turno B mercoledì 31 gennaio ore 20.45

Turno C giovedì 1 febbraio ore 20.45

Turno D venerdì 2 febbraio ore 20.45

Turno H sabato 3 febbraio ore 20.45

Turno L domenica 4 febbraio ore 16

Durata: 1h 30’ senza intervallo

ORARI

31 gennaio 2018 - 20.45

1 febbraio 2018 - 20.45

2 febbraio 2018 - 20.45

3 febbraio 2018 - 20.45

4 febbraio 2018 - 16

BIGLIETTI

Platea, Palco Pepiano/1° ordine (balconata): intero 29, ridotto 26, giovani 17, abbonati 20;

Platea visibilità ridotta (prima fila): intero 17, ridotto -, giovani 8, abbonati 15;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 17;

Palco 2° ordine (balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 16;

Palco 2° ordine (no balconata): intero 18, ridotto 15, giovani 10, abbonati 10;

Galleria: intero 12, ridotto 10, giovani 8, abbonati 8.

TEATRO VERDI

Centralino 049 8777011

Biglietteria 049 87770213

Fax 049 661053

Coordinatore direzione.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Richiesta informazioni info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario di biglietteria lunedì 15 > 18.30 martedì > venerdì 10 > 13 / 15 > 18.30 sabato 10 > 13 nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio

