Stagione teatrale del Verdi con “I due gentiluomini di Verona”

Il garbo e l’eleganza compositiva di Giorgio Sangati vengono messi alla prova da uno dei primi testi di Shakespeare, una commedia sperimentale, vitale e irruenta.

Protagonisti due amici per la pelle, Valentino e Proteo, che s’innamorano della stessa ragazza, Silvia. Una fidanzata tradita e molte trame secondarie complicano l’azione fino alla problematica conclusione, che vena di ambiguità un lieto fine solo apparente. Un’opera tragicomica, interpretata da un cast di straordinari attori della nuova scena italiana, capaci di evocare l’adolescenza non come età anagrafica, ma come stato mentale e fisico. Un limbo tra inesperienza e maturità, costellato di travolgenti terremoti interiori.

24 - 28 gennaio 2018

I due gentiluomini di Verona

Padova / Teatro Verdi

CENTRO TEATRALE BRESCIANO, TEATRO STABILE DEL VENETO TEATRO NAZIONALE

Di: William Shakespeare

con:

Fausto Cabra, Ivan Alovisio,

Camilla Semino Favro, Federica Rosellini, Luciano Roman,

Gabriele Falsetta, Paolo Giangrasso, Ivan Olivieri,

Giovanni Battista Storti, Alessandro Mor, Chiara Stoppa,

Diego Facciotti

e con la partecipazione staordinaria di Charlie

Regia: Giorgio Sangati

Scene: Alberto Nonnato

Luci: Cesare Agoni

Costumi: Gianluca Sbicca

Turni in abbonamento:

Turno B mercoledì 24 gennaio ore 20.45

Turno M giovedì 25 gennaio ore 16

Turno C giovedì 25 gennaio ore 20.45

Turno D venerdì 26 gennaio ore 20.45

Turno E sabato 27 gennaio ore 20.45

Turno F domenica 28 gennaio ore 16

ORARI

24 gennaio 2018 - 20.45

25 gennaio 2018 - 16, 20.45

26 gennaio 2018 - 20.45

27 gennaio 2018 - 20.45

28 gennaio 2018 - 16

BIGLIETTI

Platea, Palco Pepiano/1° ordine (balconata): intero 29, ridotto 26, giovani 17, abbonati 20;

Platea visibilità ridotta (prima fila): intero 17, ridotto -, giovani 8, abbonati 15;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 17;

Palco 2° ordine (balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 16;

Palco 2° ordine (no balconata): intero 18, ridotto 15, giovani 10, abbonati 10;

Galleria: intero 12, ridotto 10, giovani 8, abbonati 8.

