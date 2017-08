Stagione teatrale del Verdi con “Una festa esagerata!”

Vincenzo Salemme torna in teatro con la sua ineffabile ironia per raccontare il lato oscuro e grottesco dell’animo umano.

Il protagonista è uomo benestante, sposato con una donna che ama esibire la propria sicurezza economica, senza nascondere, però, un modo di esprimersi non proprio altolocato e un modo di ragionare cinico e superficiale. Mentre sono in corso i preparativi per festeggiare i 18 anni della primogenita, al piano di sotto si consuma la triste esistenza di un padre anziano e una figlia zitella. Il classico condominio napoletano diventa così il luogo in cui si animano riflessioni sulla scomparsa della solidarietà tra vicini, in un degenerare di situazioni dove niente è come appare.

28 febbraio - 4 marzo 2018

Una festa esagerata...!

Padova / Teatro Verdi

DIANA OR.I.S.

Una nuova commedia scritta, diretta e interpretata da: Vincenzo Salemme

con (in ordine alfabetico): Nicola Acunzo, Vincenzo Borrino, Antonella Cioli, Sergio D’aura, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Giovanni Ribo’, Mirea Flavia Stellato

Turni in abbonamento:

Turno B mercoledì 28 febbraio ore 20.45

Turno M giovedì 1 marzo ore 16

Turno C giovedì 1 marzo ore 20.45

Turno D venerdì 2 marzo ore 20.45

Turno E sabato 3 marzo ore 20.45

Turno F domenica 4 marzo ore 16

Durata: 1h 50’ senza intervallo

ORARI

28 febbraio 2018 - 20.45

1 marzo 2018 - 16, 20.45

2 marzo 2018 - 20.45

3 marzo 2018 - 20.45

4 marzo 2018 - 16

BIGLIETTI

Platea, Palco Pepiano/1° ordine (balconata): intero 29, ridotto 26, giovani 17, abbonati 20;

Platea visibilità ridotta (prima fila): intero 17, ridotto -, giovani 8, abbonati 15;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 17;

Palco 2° ordine (balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 16;

Palco 2° ordine (no balconata): intero 18, ridotto 15, giovani 10, abbonati 10;

Galleria: intero 12, ridotto 10, giovani 8, abbonati 8.

TEATRO VERDI

Centralino 049 8777011

Biglietteria 049 87770213

Fax 049 661053

Coordinatore direzione.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Richiesta informazioni info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario di biglietteria lunedì 15 > 18.30 martedì > venerdì 10 > 13 / 15 > 18.30 sabato 10 > 13 nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio.

