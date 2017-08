Stagione teatrale del Verdi con “Intrigo e amore”

Onore e disonore, povertà e ricchezza, libertà e tirannia. Il potente von Walter vuole che il figlio Ferdinando sposi la favorita del Principe, ma il giovane non si rassegna a rinunciare all’amore che prova per Luisa Miller, la figlia di uno spiantato violoncellista.

In pieno “sturm und drang”, il giovane Friedrich Schiller chiama in causa passioni smisurate, spettacolarmente colorate di forti toni melodrammatici. Per la prima volta nel teatro tedesco tragedia e commedia si mescolano, dando vita a personaggi in continuo mutamento. A ciò fa eco l’elegante regia di Marco Sciaccaluga, che riesce a fondere tragedia politica e amorosa, entrambe frutto di un unico anelito giovanile di libertà e d’amore.

21 - 25 febbraio 2018

Intrigo e amore

Padova / Teatro Verdi

TEATRO STABILE DI GENOVA

Di: Friedrich Schiller

Versione italiana: Danilo Macrì

con:

Roberto Alinghieri

Alice Arcuri

Enrico Campanati

Andrea Nicolini

Orietta Notari

Tommaso Ragno

Simone Toni

Mariangeles Torres

Marco Avogadro

Daniela Duchi

Nicolò Giacalone

Regia: Marco Sciaccaluga

Scena e costumi: Catherine Rankl

Musiche: Andrea Nicolini

Luci: Marco D’Andrea

Turni in abbonamento:

Turno B mercoledì 21 febbraio ore 20.45

Turno C giovedì 22 febbraio ore 20.45

Turno D venerdì 23 febbraio ore 20.45

Turno H sabato 24 febbraio ore 20.45

Turno L domenica 25 febbraio ore 16

Durata: 3h con intervallo

ORARI

21 febbraio 2018 20.45

22 febbraio 2018 20.45

23 febbraio 2018 20.45

24 febbraio 2018 20.45

25 febbraio 2018 16

BIGLIETTI

Platea, Palco Pepiano/1° ordine (balconata): intero 29, ridotto 26, giovani 17, abbonati 20;

Platea visibilità ridotta (prima fila): intero 17, ridotto -, giovani 8, abbonati 15;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 17;

Palco 2° ordine (balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 16;

Palco 2° ordine (no balconata): intero 18, ridotto 15, giovani 10, abbonati 10;

Galleria: intero 12, ridotto 10, giovani 8, abbonati 8.

TEATRO VERDI

Centralino 049 8777011

Biglietteria 049 87770213

Fax 049 661053

Coordinatore direzione.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Richiesta informazioni info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario di biglietteria lunedì 15 > 18.30 martedì > venerdì 10 > 13 / 15 > 18.30 sabato 10 > 13 nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio

