Stagione teatrale del Verdi con “Il nome della rosa”

Il Teatro Stabile del Veneto co-produce con gli Stabili di Torino e Genova la prima versione teatrale di uno dei più importanti romanzi del secondo ‘900.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA STAGIONE DI PROSA 2017/2018 AL VERDI

Scritto da Umberto Eco, qui adattato da Stefano Massini per la regia di Leo Muscato, è stato tradotto in 47 lingue, mentre la sua versione cinematografica di Jean-Jacques Annaud è diventato un successo planetario. Siamo nel 1327, in pieno medioevo: frate Guglielmo da Baskerville, noto per il suo grande acume deduttivo, viene inviato in missione diplomatica presso una remota Abbazia. Qui si trova a dover investigare su una serie di misteriosi delitti. Un giallo complesso da svelare, ricco di risvolti inaspettati e di continui colpi di scena.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI CON LA STAGIONE DI PROSA 2017/2018 AL VERDI

7 - 11 febbraio 2018

Il nome della rosa

Padova / Teatro Verdi

TEATRO STABILE DI TORINO - TEATRO NAZIONALE

TEATRO STABILE DI GENOVA

TEATRO STABILE DEL VENETO - TEATRO NAZIONALE

IN ACCORDO CON

GIANLUCA RAMAZZOTTI PER ARTÙ

E CON

ALESSANDRO LONGOBARDI PER VIOLA PRODUZIONI

CON IL SOSTEGNO DI FIDEURAM

Di: Umberto Eco

Versione teatrale di: Stefano Massini

Regia e adattamento: Leo Muscato

con (in ordine alfabetico): Eugenio Allegri, Giovanni Anzaldo, Giulio Baraldi, Renato Carpentieri, Luigi Diberti, Marco Gobetti, Luca Lazzareschi, Daniele Marmi, Mauro Parrinello, Alfonso Postiglione, Arianna Primavera, Franco Ravera, Marco Zannoni

Scene: Margherita Palli

Costumi: Silvia Aymonino

Luci: Alessandro Verazzi

Musiche: Daniele D’Angelo

Video: Fabio Massimo Iaquone, Luca Attilii

Il nome della rosa di Umberto Eco è pubblicato da Bompiani

Turni in abbonamento:

Turno B mercoledì 7 febbraio ore 20.45

Turno C giovedì 8 febbraio ore 20.45

Turno D venerdì 9 febbraio ore 20.45

Turno E sabato 10 febbraio ore 20.45

Turno F domenica 11 febbraio ore 16

Durata: 2h 35’ con intervallo

ORARI

7 febbraio 2018 20.45

8 febbraio 2018 20.45

9 febbraio 2018 20.45

10 febbraio 2018 20.45

11 febbraio 2018 16

BIGLIETTI

Platea, Palco Pepiano/1° ordine (balconata): intero 29, ridotto 26, giovani 17, abbonati 20;

Platea visibilità ridotta (prima fila): intero 17, ridotto -, giovani 8, abbonati 15;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 17;

Palco 2° ordine (balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 16;

Palco 2° ordine (no balconata): intero 18, ridotto 15, giovani 10, abbonati 10;

Galleria: intero 12, ridotto 10, giovani 8, abbonati 8.

TEATRO VERDI

Centralino 049 8777011

Biglietteria 049 87770213

Fax 049 661053

Coordinatore direzione.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Richiesta informazioni info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario di biglietteria lunedì 15 > 18.30 martedì > venerdì 10 > 13 / 15 > 18.30 sabato 10 > 13 nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA STAGIONE DI PROSA AL VERDI