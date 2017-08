Stagione teatrale del Verdi con “Richard II”

http://www.teatrostabileveneto.it/events/event/richard-ii/

biglietti interi da 29 a 12 euro, ridotti 26 a 10 euro, giovani da 17 a 8 euro, abbonati da 20 a 8 euro

Peter Stein, uno dei più grandi registi europei, dirige quest’intensa opera shakespeariana poco frequentata dai palcoscenici italiani.

Un dramma storico che racconta la deposizione di un re legittimo da parte di un usurpatore. Riccardo II è un personaggio poetico, romantico e malinconico. Un predestinato a regnare fin dalla nascita per volontà divina. Uno talmente ancorato alle tradizioni da non riuscire a capire perché qualcun altro dovrebbe reclamare qualcosa che è soltanto suo. Per dare voce alle incrollabili convinzioni di questo re dal carattere inconsueto, il regista sceglie di affidare il ruolo del protagonista a un’attrice come Maddalena Crippa, che porta con sé la sua profonda carica di umanità.

10 - 14 gennaio 2018

Richard II

Padova / Teatro Verdi

TEATRO METASTASIO DI PRATO

Di: William Shakespeare

Traduzione: Alessandro Serpieri

Regia: Peter Stein

con:

Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Paolo Graziosi, Andrea Nicolini, Graziano Piazza, Almerica Schiavo, Giovanni Visentin,

Marco De Gaudio, Vincenzo Giordano, Luca Iervolino, Giovanni Longhin,

Michele Maccaroni, Domenico Macrì, Laurence Mazzoni

Scene: Ferdinand Woegerbauer

Costumi: Anna Maria Heinreich

Luci: Roberto Innocenti

Assistente alla regia: Carlo Bellamio

Turni in abbonamento:

Turno B mercoledì 10 gennaio ore 20.45

Turno C giovedì 11 gennaio ore 20.45

Turno D venerdì 12 gennaio ore 20.45

Turno H sabato 13 gennaio ore 20.45

Turno L domenica 14 gennaio ore 16

Durata: 3h con intervallo

ORARI

10 gennaio 2018 - 20.45

11 gennaio 2018 - 20.45

12 gennaio 2018 - 20.45

13 gennaio 2018 - 20.45

14 gennaio 2018 - 16

BIGLIETTI

Platea, Palco Pepiano/1° ordine (balconata): intero 29, ridotto 26, giovani 17, abbonati 20;

Platea visibilità ridotta (prima fila): intero 17, ridotto -, giovani 8, abbonati 15;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 17;

Palco 2° ordine (balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 16;

Palco 2° ordine (no balconata): intero 18, ridotto 15, giovani 10, abbonati 10;

Galleria: intero 12, ridotto 10, giovani 8, abbonati 8.

