Stagione teatrale del Verdi con “Questa sera si recita a soggetto”

Il regista Marco Bernardi si confronta con questo autentico capolavoro di caos organizzato.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA STAGIONE DI PROSA 2017/2018 AL VERDI

Un testo spiazzante, moderno e antico allo stesso tempo. Hinkfuss, un regista sperimentale e megalomane, tenta di mettere in scena uno spettacolo costringendo i suoi attori a improvvisare la parte sulla base di pochi elementi tratti da un breve racconto di torbida gelosia siciliana. Tra divertimento da commedia e discussioni sull’arte teatrale gli attori riescono a cacciare il regista dal teatro e continuano la recita da soli. Vedere questa commedia è un po’ come assistere di nascosto alle prove di uno spettacolo, con l’enorme vantaggio che ad averlo scritto è un Premio Nobel per la letteratura come Luigi Pirandello.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI CON LA STAGIONE DI PROSA 2017/2018 AL VERDI

29 novembre - 3 dicembre 2017

Questa sera si recita a soggetto

Padova / Teatro Verdi

TEATRO STABILE DI BOLZANO

Di: Luigi Pirandello

Regia: Marco Bernardi

Scene: Gisbert Jaekel

Costumi: Roberto Banci

con:

Patrizia Milani, Carlo Simoni, Corrado d’Elia, Giampiero Rappa, Irene Villa

Turni in abbonamento:

Turno B mercoledì 29 novembre ore 20.45

Turno M giovedì 30 novembre ore 16

Turno C giovedì 30 novembre ore 20.45

Turno D venerdì 1 dicembre ore 20.45

Turno E sabato 2 dicembre ore 20.45

Turno F domenica 3 dicembre ore 16

Durata: 2h 40’ con intervallo

ORARI

29 novembre 2017 - 20.45

30 novembre 2017 - 16, 16

1 dicembre 2017 - 20.45

2 dicembre 2017 - 20.45

3 dicembre 2017 - 16

BIGLIETTI

Platea, Palco Pepiano/1° ordine (balconata): intero 29, ridotto 26, giovani 17, abbonati 20;

Platea visibilità ridotta (prima fila): intero 17, ridotto -, giovani 8, abbonati 15;

Palco Pepiano/1° ordine (no balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 17;

Palco 2° ordine (balconata): intero 25, ridotto 22, giovani 14, abbonati 16;

Palco 2° ordine (no balconata): intero 18, ridotto 15, giovani 10, abbonati 10;

Galleria: intero 12, ridotto 10, giovani 8, abbonati 8.

TEATRO VERDI

Centralino 049 8777011

Biglietteria 049 87770213

Fax 049 661053

Coordinatore direzione.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Richiesta informazioni info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Orario di biglietteria lunedì 15 > 18.30 martedì > venerdì 10 > 13 / 15 > 18.30 sabato 10 > 13 nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA STAGIONE DI PROSA AL VERDI