"Le stagioni dell'Orto", corso di disegno e acquerello all'Orto Botanico di Padova

Dall'8 al 10 dicembre torna, in Orto Botanico, l'appuntamento con il corso di acquerello botanico "Le stagioni dell'Orto", a cura di Maria Rita Stirpe, dedicato ai colori del Natale.

Il corso prevede due formule di partecipazione: due giornate, al costo di 260 euro, o tre giornate, al costo di 360 euro.

Il numero dei partecipanti, a giornata, è fissato per un massimo di 14 persone.

ISCRIZIONI

Per iscriversi al corso è necessario inviare una richiesta all'indirizzo eventi@ortobotanicopd.it

Nella mail di risposta verranno inviati tutti i dati necessari a effettuare il pagamento del corso, tramite bonifico, in un'unica tranche.

Alla ricezione del bonifico effettuato il posto sarà considerato riservato e riceverete la conferma di avvenuta prenotazione.

Gli insegnanti possono pagare il corso utilizzando il buono docenti a loro disposizione, inviando una mail per ulteriori informazioni a gestione@ortobotanicopd.it