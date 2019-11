Stalking come reato-sentinella, giornata di formazione a Padova

Giornata di formazione

Stalking come reato-sentinella

Gli interventi di prevenzione e trattamento agli stalkers: analisi giuridica e psico-criminologica

Quando e dove

Martedì 26 novembre 2019, dalle ore 9 alle ore 17

Sede Campus universitario Ciels, via Sebastiano Venier, 200– Padova

Dettagli

L’associazione Psicologo di Strada gestisce lo Sportello Stalking dal 2010 e ha offerto molte consulenze d’orientamento alle vittime e interventi per gli autori di reato. L’esperienza ha confermato che i comportamenti di molestie e poi di stalking possono essere considerati reati c.d. sentinella, cioè che anticipano condotte lesive e di maltrattamento, anche fino all’omicidio. Diventa fondamentale prevenire e interrompere i comportamenti con interventi giudiziari e di trattamento psico-criminologico per gli imputati di stalking e per gli autori di reato di stalking e di comportamenti aggressivi.

A chi è rivolto il corso?

Il Corso è rivolto a Psicologi, Avvocati, Assistenti sociali, operatori del trattamento, operatori delle Forze dell’Ordine, della Magistratura, del Terzo Settore, dei Servizi Sociali, agli studenti universitari e tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel contrasto e prevenzione del reato di atti persecutori.

Per info

Per info scrivete a: segreteriapsicologodistrada@gmail.com o psicologodistrada@gmail.com

Info web

https://www.facebook.com/psicologodistrada/

http://www.psicologodistrada.it/

Intervengono: