“I frutti del tango”: lezione di ballo e stand gastronomico in piazza dei Frutti

💃 Tango in piazza e degustazioni del Sotto il Salone 🍖

Mercoledì 26 giugno ore 20 in scena in Piazza dei Frutti “I Frutti del tango”

Dettagli

Nuovo appuntamento per il Padova Tango Festival dove non mancherà lo stand gastronomico in collaborazione col Consorzio sotto al Salone. Il ricavato andrà in favore della onlus L'ISOLA CHE C'È per l'Hospice Pediatrico di Padova. Sarà possibile degustare un’ottima tagliata di sorana al rosmarino e birra Pedavena.

Programma

Ore 20 lezione gratuita per debuttanti;

ore 20.45 Milonga con Martin Troncozo (chitarra e voce) e Gino Zambelli (bandoneon).

