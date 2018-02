"Stand up Balasso", lo spettacolo di Natalino Balasso al Teatro Ferrari di Camposampiero

Venerdì 23 marzo alle ore 21 al Teatro Ferrari di Camposampiero va in scena lo spettacolo "Stand up Balasso" di Natalino Balasso.

monologo scritto e interpretato da Natalino Balasso

produzione/distribuzione Teatria Srl

durata 120’ (atto unico)

Sulla scena solo un microfono vintage, ancora con il filo, la luce fissa di un occhio di bue e lui, il comico, in piedi, altrimenti non sarebbe uno “stand up”. Non c’è nessun filo conduttore, in compenso c’è tanta comicità, il meglio di dieci anni di Balasso. Un concentrato di parole senza fronzoli, una carrellata di battute, monologhi tragicomici, modi di dire, ragionamenti sul filo dell’assurdo, riflessioni indignate contro il mondo e interpretazione dei difetti che appartengono a tutti noi. Basta per davvero un microfono e la voglia di raccontare in che assurdo mondo viviamo.

Più di due ore di zapping in puro stile Balasso, concentrato in un’unica performance che raccoglie tutti gli espedienti dell’Arte della Commedia. Lo spettacolo risulta così un’antologia comica durante la quale l’attore gioca con i diversi registri linguistici e tutte le varianti della risata: da quella sottile nata dai doppi sensi e dai giochi di parole, a quella più amara che sottolinea le miserie e i difetti umani, fino a quella di pancia, per cui si ride fino alle lacrime. Una valanga verbale travolgente, scagliata contro il pubblico come un vero e proprio tsunami di comicità assoluta.

Biglietti

Intero: 12 euro

Ridotto gruppi e convenzioni: 10 euro

Ridotto under20: 7 euro

Ferrari Card - 5 spettacoli a scelta libera: 45 euro

Informazioni

366.6502085

info@teatroferrari.it