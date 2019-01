Stand Up Comedy: Carmine Del Grosso con “Spoiler” live al Fishmarket

Torna la #StandUpComedy sul palchetto del Fish e per questo non possiamo che ringraziare la Signoria Vostra nel nome di For Laughs’ Sake che ‘sto giro ci porta...

Carmine Del Grosso

con lo spettacolo “Spoiler

■ inizio spettacolo ore 21

■ apertura porte ore 20

■ ingresso 8 euro, riservato ai Soci

■ Prenota il tuo biglietto

Prenota il tuo biglietto: registrati al link sottostante e assicurati gratuitamente l'ingresso la sera dello spettacolo; la prenotazione dovrà essere esibita in formato elettronico o cartaceo all'ingresso del Fish al momento del pagamento e ritiro del biglietto stesso.

About

Carmine Del Grosso

“Comico, autore, ma resto umile”

Di recente lo avete visto su Rai2 per lo show #BComeSabato oppure su Comedy Central IT con i suoi sketch e i suoi monologhi. Carmine nasce nel 1986 a Napoli ed è tutt’ora incensurato. Sua madre decide di chiamarlo come un personaggio di Gomorra, ma la sua vita è in netto contrasto con il suo nome. E’ astemio, puntuale, una brava persona che saluta sempre. Nel suoi monologhi risponde ad alcuni quesiti fondamentali della nostra epoca: quali sono i segni della fine di una relazione? Cosa fare per avere più like del proprio gatto? E’ meglio cominciare a drogarsi o iscriversi a cross fit? Quanti chilometri si fanno con un giga?

Ha partecipato alle ultime due edizioni di Stand Up Comedy su Comedy Central, ma per sicurezza è ancora iscritto su LinkedIn come Copywriter e imbianchino.

About

For Laughs’ Sak

Un microfono, una luce, un comico, il pubblico e un solo scopo: ridere. Un ridere senza regole, senza maschere e senza limitazioni. For Laughs’ Sake è stata la prima rassegna di Stand Up Comedy realizzata a Padova, registrando sold out in tutte le serate della prima edizione. Un tipo di comicità dal respiro anglosassone che grazie ad una nutrita scuola di autori italiani, ha finalmente trovato sfogo anche nel nostro Bel Paese.

Ha già portato sul palco Giorgio Montanini, Saverio Raimondo, Francesco De Carlo, Luca Ravenna, Edoardo Ferrario, Filippo Giardina, Daniele Fabbri, Pietro Sparacino, Michela Giraud e Velia Lalli.

Si raccomanda la visione ad un pubblico adulto.

Fish Club

📍Via Paolo Sarpi 37 (Padova)

◔ 20 - 23 Stand up comedy / 23 - 4 Party

Ingresso riservato ai Soci.

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-for-laughs-sake-carmine-del-grosso-live-fishmarket-54342495868

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1595930694587784/​