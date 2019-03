Stand Up Comedy: Giorgio Magri al Fishmarket

Evento facebook https://www.facebook.com/events/357244028208008/

Torna la #StandUpComedy sul palchetto del Fish e per questo non possiamo che ringraziare la Signoria Vostra nel nome di For Laughs' Sake che 'sto giro ci porta...

Giorgio Magri

col suo nuovo spettacolo

■ inizio spettacolo ore 21

■ apertura porte ore 20

■ ingresso 8 euro, riservato ai Soci

About

Giorgio Magri

Originario di Milano Giorgio Magri è il primo e unico rappresentante della insult comedy (letteralmente “comicità dell’insulto”) in Italia, un genere che vede nei giganti Groucho Marx e Don Rickles i suoi alfieri. Battute politicamente scorrette e black humour spietato, ma per dirlo con parole sue: «Non c’è odio ma sberleffo, io prendo in giro soprattutto me stesso».

Fa parte del collettivo Melamarcia, ha partecipato alla seconda stagione di Natural Born Comedians e alla quarta di Stand-up Comedy, entrambi programmi di Comedy Central.

"Giorgio Magri è l'unico comico in grado di spogliare i propri insulti dall'astio e dal giudizio" (F: Menichella GQ Italia).

"Giorgio Magri è il più scorretto tra gli stand-up comedian" (Rosanna Scardi, Corriere Della Sera, Bergamo)

Giorgio Magri è pronto per il palchetto del Fish.

About

For Laughs' Sake

Un microfono, una luce, un comico, il pubblico e un solo scopo: ridere. Un ridere senza regole, senza maschere e senza limitazioni. For Laughs' Sake è stata la prima rassegna di Stand Up Comedy realizzata a Padova, registrando sold out in tutte le serate della prima edizione. Un tipo di comicità dal respiro anglosassone che grazie ad una nutrita scuola di autori italiani, ha finalmente trovato sfogo anche nel nostro Bel Paese.

Ha già portato sul palco Giorgio Montanini, Saverio Raimondo, Francesco De Carlo, Luca Ravenna, Edoardo Ferrario, Filippo Giardina, Daniele Fabbri, Pietro Sparacino, Michela Giraud e Velia Lalli.

I prossimi appuntamenti

10 aprile - Saverio Raimondo

Si raccomanda la visione ad un pubblico adulto.

