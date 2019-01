Stand Up Comedy: Luca Ravenna al Fishmarket

Quinto appuntamento con Stand Up Comedy sul palchetto del Fishmarket, per la rassegna For Laughs' Sake, curata da Mattia Curmà, giunta ormai alla sua 4° stagione.

Sul palco il milanese Luca Ravenna con il suo nuovo spettacolo in anteprima nazionale. L'inizio dello spettacolo è previsto per le 21.30, mentre le porte resteranno aperte dalle 20 per riuscire ad assicurarsi i posti migliori. Il costo d'ingresso è di euro 8 riservato ai Soci del locale.

E' possibile prenotare il proprio biglietto registrandosi al link sottostante e assicurandosi gratuitamente l'ingresso la sera dello spettacolo; la prenotazione dovrà essere esibita in formato elettronico o cartaceo all'ingresso del Fishmarket al momento del pagamento e ritiro del biglietto stesso.

Link → http://bit.do/LucaRavennaFishClub

Luca Ravenna

"Comico, autore, ma resto umile"

Nasce a Milano nel 1987. Studia e lavora a Roma come autore e attore. Ha lavorato con The Pills con cui ha scritto a 4 mani il film "Sempre meglio che lavorare", con Edoardo Ferrario e per Quelli Che Il Calcio.

E' autore e interprete della webserie "Non C'è Problema" per la Repubblica. Creatore del Milano Comedy Club presso lo Sloan Square di Milano e il Teatro Franco Parenti, dove si esibisce con cadenza regolare, vanta uno stile che sviscera punti di vista ed esperienze personali.

Da anni si esibisce sui palchi di tutta Italia registrando consensi e sold out.

Ama la fotografa dello spettacolo, fare colazione, fumare sigarette e giocare a tennis più di qualsiasi altra cosa.

For Laughs' Sake

Un microfono, una luce, un comico, il pubblico e un solo scopo: ridere. Un ridere senza regole, senza maschere e senza limitazioni. For Laughs' Sake è stata la prima rassegna di Stand Up Comedy realizzata a Padova, registrando SOLD OUT in tutte le serate della prima edizione. Un tipo di comicità dal respiro anglosassone che grazie ad una nutrita scuola di autori italiani, ha finalmente trovato sfogo anche nel nostro Bel Paese.

Ha già portato sul palco Giorgio Montanini, Saverio Raimondo, Francesco De Carlo, Luca Ravenna, Edoardo Ferrario, Filippo Giardina, Daniele Fabbri, Pietro Sparacino, Michela Giraud e Velia Lalli.

I prossimi appuntamenti

13 Marzo - Giorgio Magri

10 Aprile - Saverio Raimondo

Si raccomanda la visione ad un pubblico adulto.

Fish Club

📍Via Paolo Sarpi 37 (Padova)

◔ 20 - 23 Stand up comedy / 23 - 4 Party

▲ Ingresso riservato ai Soci. Tesseramento online → bit.ly/soci_Fishmarket

