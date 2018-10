Stand Up Comedy: Pietro Sparacino Live al Fishmarket

for-laughs-sake-stand-up-comedy-fishmarket-24-ottobre-2018.html

Torna la #StandUpComedy sul palchetto del Fish e per questo non possiamo che ringraziare la Signoria Vostra rappresentata nel nome di For Laughs' Sake che in questo primo appuntamento della seconda stagione ci porta...

Pietro Sparacino

con lo spettacolo "DIODEGRADABILE - Il potere logora chi ce l’ha"

■ inizio spettacolo ore 21

■ apertura porte ore 20

■ ingresso 10 euro, riservato ai Soci

■ Prenota il tuo biglietto

registrati al link sottostante e assicurati gratuitamente l'ingresso la sera dello spettacolo; la prenotazione dovrà essere esibita in formato elettronico o cartaceo all'ingresso del Fish al momento del pagamento e ritiro del biglietto stesso. Link → bit.ly/prenotazionePietroSparacino

Evento facebook https://www.facebook.com/events/309360213129201/

"DIODEGRADABILE - Il potere logora chi ce l’ha"

È il sesto monologo satirico di Pietro Sparacino. All’alba dei trentacinque anni, con un figlio di dieci anni, una separazione alle spalle, una nuova compagna e oltre dieci anni di palco e comicità, Pietro intraprende un viaggio intimo e personale, mettendo in luce le contraddizioni del potere inteso in tutte le sue forme: economico, politico, esecutivo ma anche il potere di seduzione, decisionale, sociale, il quarto e il quinto potere; il potere d’acquisto, il potere al popolo, l’abuso di potere, il volere è potere. I genitori sono le prime autorità che conosciamo e poi Dio, la religione, la legge, il leader politico di turno, il più visualizzato in rete, la star del momento o il vincitore dell’ultimo reality, divinità dalle molteplici qualità, apparentemente infallibili e inarrivabili.

Ma la storia ci racconta che nessun Dio è immortale e così

cadono gli uomini e cadono anche gli dei. Perché Dio è degradabile e il potere logora chi ce l’ha.

Pietro Sparacino

Stand up comedian, comico, autore, attore.

Nasce nel 1982 e da allora non ha smesso mai di respirare. Da oltre dieci anni orbita nel mondo del teatro, della tv e della comicità.

Nel 2009 nasce Satiriasi, il primo progetto di Stand Up Comedy VM18 in Italia, un gruppo di squilibrati all'interno del quale cerca il suo equilibrio. Comincia così il percorso della Stand Up Comedy.

Conta all'attivo 5 monologhi di stand up comedy: Io ho paura, Umori Molesti, Tra me e me...sono schizofrenico ma stiamo guarendo, Gli stitici leggono molto di più, SUB-ITA Una vita senza sottotitoli.

Nel 2013, su Raidue, protagonista di tutte le puntate del programma #Aggratis. Nel 2014 è protagonista di XLOVE, programma prodotto da Le Iene in onda su Italia1.

Dal 2014 al 2018 è uno dei comedian della trasmissione Stand Up Comedy, in onda su Comedy Central, Sky, con il resto del gruppo Satiriasi, il primo programma di Stand up comedy in Italia. Nel Maggio del 2015 partecipa al Maurizio Costanzo Show.

Ha scritto per Le Iene, Enrico Brignano e altri comici del panorama nazionale. Dal 2015 nel cast de Le Iene in veste di inviato.

Oggi sogna un paese peggiore per avere materiale satirico sul quale lavorare.

For Laughs' Sake

Un microfono, una luce, un comico, il pubblico e un solo scopo: ridere. Un ridere senza regole, senza maschere e senza limitazioni. For Laughs' Sake è stata la prima rassegna di Stand Up Comedy realizzata a Padova, registrando SOLD OUT in tutte le serate della prima edizione. Un tipo di comicità dal respiro anglosassone che grazie ad una nutrita scuola di autori italiani, ha finalmente trovato sfogo anche nel nostro Bel Paese.

Nella prima stagione al Fish ha già portato sul palco Giorgio Montanini, Saverio Raimondo, Francesco De Carlo, Luca Ravenna, Edoardo Ferrario, Filippo Giardina e Daniele Fabbri.

Si raccomanda la visione ad un pubblico adulto.

#Follow4laugh

→ www.facebook.com/ForLaughsSake/

→ www.instagram.com/forlaughssake/

#FLS

#ForLaughsSake

#StandUpComedyFish