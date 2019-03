Stand Up Comedy: Saverio Raimondo al Fishmarket

Torna la #StandUpComedy sul palchetto del Fish con l'ultimo appuntamento della stagione 2018-2019 e per questo non possiamo che continuare a ringraziare la Signoria Vostra nel nome di For Laughs' Sake che ci (ri)porta Saverio Raimondo

■ inizio spettacolo ore 21

■ apertura porte ore 20

■ ingresso 8 euro, riservato ai Soci

■ Prenota il tuo biglietto

registrati al link sottostante e assicurati gratuitamente l'ingresso la sera dello spettacolo; la prenotazione dovrà essere esibita in formato elettronico o cartaceo all'ingresso del Fish al momento del pagamento e ritiro del biglietto stesso. Link → bit.ly/SaverioRaimondoFishmarket

About

Saverio Raimondo

Da pochi giorni arrivato il grande annuncio del suo arrivo su Netflix con il suo monologo "Il Satiro Parlante", disponibile dal 15 Aprile, è autore di "State Calmi", libro edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore che ha riscosso i favori della critica e del pubblico.

È il comico di punta di Comedy Central IT (canale 124 di Sky) per il suo show #CCN - Comedy Central IT, striscia quotidiana satirica di grande successo di pubblico e critica, giunta alla terza stagione e per la quale ha vinto il Premio Satira Politica per la Tv Forte Dei Marmi.

Lo ricordiamo anche nel cast di Stand Up Comedy (sempre su Comedy Central) e come conduttore del DopoFestival di Sanremo 2015, andato con enorme successo solo sul web. È inoltre nel cast della serie di Corrado Guzzanti “Dov’è Mario?” andata in onda su Sky dal 25 maggio 2016.

Inizia a 18 anni come autore per Serena Dandini, poi nel 2007 debutta come volto comico conducendo programmi sperimentali (RaimondoVisione, Abbasso Radio2) su una piccola emittente satellitare (NessunoTv prima, RedTv poi). Arriva su Rai2 nel 2010, ma il grande pubblico comincia a conoscerlo dal 2012 con il

programma di Sabina Guzzanti Un Due Tre Stella, di cui è uno dei protagonisti.

Seguono La Prova dell'Otto di e con Caterina Guzzanti, Glob su Raitre e La Gabbia su La7, dove realizza servizi ed editoriali satirici dal linguaggio innovativo e di grande attualità. In radio è stato autore e conduttore del programma STAND UP, la sveglia (o l’after hours) di Radio2; e, sempre sulla stessa emittente, ha preso parte anche a I Sociopatici.

About

For Laughs' Sake

Un microfono, una luce, un comico, il pubblico e un solo scopo: ridere. Un ridere senza regole, senza maschere e senza limitazioni. For Laughs' Sake è stata la prima rassegna di Stand Up Comedy realizzata a Padova, registrando SOLD OUT in tutte le serate della prima edizione. Un tipo di comicità dal respiro anglosassone che grazie ad una nutrita scuola di autori italiani, ha finalmente trovato sfogo anche nel nostro Bel Paese.

Ha già portato sul palco Giorgio Montanini, Francesco De Carlo, Luca Ravenna, Edoardo Ferrario, Filippo Giardina, Daniele Fabbri, Pietro Sparacino, Michela Giraud, Velia Lalli e Giorgio Magri.

Si raccomanda la visione ad un pubblico adulto.

#Follow4laugh

→ www.facebook.com/ForLaughsSake/

→ www.instagram.com/forlaughssake/

#FLS

#ForLaughsSake

#StandUpComedyFish

Fish Club

📍Via Paolo Sarpi 37 (Padova)

◔ 20 - 23 Stand Up Comedy / 23 - 4 PARTY

▲ Ingresso riservato ai Soci. tesseramento online → bit.ly/soci_Fishmarket

Evento facebook https://www.facebook.com/events/365676821006413/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-for-laughs-sake-saverio-raimondo-live-fishmarket-59214219324