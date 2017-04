Saverio Raimondo live per la rassegna "For Laughs' Sake" a Padova

Sta per concludersi la prima edizione della rassegna di Stand Up Comedy a cura di Mattia Curmà e targata For Laughs' Sake.

Dopo i primi tre live di Francesco De Carlo, Luca Ravenna e Giorgio Magri che hanno fatto registrare il sold out, a chiudere le danze per l'ultimo appuntamento sarà il maestro e pioniere Saverio Raimondo.

L'evento è in programma il 19 aprile alle ore 21.30 nella sede di Interno 12 Padova - Circolo culturale Arci Carichi Sospesi.

SAVERIO RAIMONDO

É il comico di punta di Comedy Central (canale 124 di Sky) per il suo show #CCN - Comedy Central News, striscia quotidiana satirica di grande successo di pubblico e critica, giunta alla terza stagione e per la quale ha vinto il Premio Satira Politica per la Tv Forte Dei Marmi.

Lo ricordiamo anche nel cast di Stand Up Comedy (sempre su Comedy Central) e come conduttore del DopoFestival di Sanremo 2015, andato con enorme successo solo sul web.

È inoltre nel cast della serie di Corrado Guzzanti "Dov'è Mario?" andata in onda su Sky dal 25 maggio 2016.

Inizia a 18 anni come autore per Serena Dandini, poi nel 2007 debutta come volto comico conducendo programmi sperimentali ("RaimondoVisione", "Abbasso Radio2") su una piccola emittente satellitare (NessunoTv prima, RedTv poi).

Arriva su Rai2 nel 2010, ma il grande pubblico comincia a conoscerlo dal 2012 con il programma di Sabina Guzzanti "Un Due Tre Stella", di cui è uno dei protagonisti.

Seguono "La Prova dell'Otto" di e con Caterina Guzzanti, "Glob" su Rai Tre e "La Gabbia" su La7, dove realizza servizi ed editoriali satirici dal linguaggio innovativo e di grande attualità.

In radio è stato autore e conduttore del programma "STAND UP", la sveglia (o l'after hours) di Radio2 e, sempre sulla stessa emittente, ha preso parte anche a "I Sociopatici".

COSTI

Biglietto 5 euro.