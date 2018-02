Spettacolo “Starlùc” al Teatro Ferrari

Sabato 17 febbraio, alle ore 21, va in scena presso il Teatro Ferrari di Camposampiero, “Starlùc”, spettacolo teatrale della compagnia veneziana Malmadur.

Nato da una collaborazione tra la compagnia Malmadur, Teatro Ca’ Foscari di Venezia e Operaestate Festival Veneto, “Starlùc” si pone la sfida di portare in scena il linguaggio della fantascienza per parlare del presente.

Attraverso un linguaggio che, attingendo al teatro epico e alla cultura pop, cerca di fondere cinema, serie TV e teatro, lo spettacolo segue le vicende dei due protagonisti sul pianeta Starlùc, impegnati in un viaggio – che come tutti i viaggi è mezzo e fine al tempo stesso – alla ricerca di Dio.

Tutto comincia in un tempo lontano: una comunità decide di fuggire dalla Terra ormai in declino per fondare un mondo perfetto su un pianeta disabitato, ma il progetto sembra spegnersi sul nascere quando Dore, la guida della comunità, muore poco dopo l’arrivo sul pianeta Starlùc.

I Fondatori rimasti, per salvare l'utopia e cementare la fede del popolo nei loro ideali, scelgono di raccontare che Dore è Dio. Su questa menzogna nasce la religione del pianeta Starlùc. Qui finisce la fantascienza epica, la Storia con la esse maiuscola. Mille anni più tardi inizia il racconto di due persone qualunque. Un'ingenua sentinella di nome Ah e il suo prosaico Virgilio, Wanguelien, avvistano il ritorno di Dore e decidono di partire insieme per raggiungere il luogo dell'atterraggio di Dio.

Starlùc nel dialetto della Val di Sole, in Trentino, significa sciocco, stravagante, svampito, con la testa tra le nuvole.

Compagnia Malmadur

Informazioni

Starlùc

Teatro Ferrari, Camposampiero (PD)

Sabato 17 febbraio

Ore 21

Biglietti int. euro 12 / rid. euro 10 / rid. under20 euro7

Tel. 366 6502085 info@teatroferrari.it

Gallery