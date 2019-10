Debutta a Padova "Start Up Craft Union" per i Digital Meet 2019

Per la prima volta a Padova l'evento dedicato al mondo startup totalmente in lingua inglese. Farà il debutto a Padova "Start Up Craft Union", in collaborazione con Luiss Enlabs e Tech Station Padova il prossimo 22 ottobre, in occasione dell'edizione 2019 dei Digital Meet, promossi da Fondazione Comunica e Talent Garden Italia Startup. Tutto in lingua inglese, per consentire un maggiore scambio di idee tra persone provenienti da tutto il mondo.

Tra le startup partecipanti, anche Terrarcella, dedicata al quartiere spesso sottovalutato a Padova dell'Arcella. A condurre l'evento Oleksandr Komarevych di Luiss Enlabs, Carlo Bardini Social Media & Event Manager e Francesco Zanchin, co-founder di Tech Station Padova.

L'appuntamento è per lunedì 22 ottobre dalle ore 18.30 in Via Trieste 1.

Informazioni e contatti

Per partecipare gratuitamente, è necessario registrarsi qui: https://bit.ly/30WlwZS

Per maggiori info: 3703259506