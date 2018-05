“Startup Innovative: la costituzione digitale, tra semplificazione e complessità” incontro a Padova

Tutte le innovazioni per lanciarsi sul mercato grazie alla digitalizzazione della burocrazia ed all'alleggerimento degli adempimenti domani tra le 17 alle 18.30 alla Sala Convegni della Camera di Commercio di Padova in P.zza Insurrezione, 1/A a Padova.

Padova Innovation Week, tutti gli eventi che guardano al futuro

Dettagli

Per costituire una società "Startup" innovativa in forma di società a responsabilità limitata, i contraenti possono redigere un atto pubblico e firmarlo digitalmente in conformità al modello standard tipizzato.

In questo evento, aperto a professionisti e neo-imprenditori, non solo si forniranno tutte le informazioni tecniche sulla procedura digitale, ma si analizzerà lo statuto standard con esempi pratici, entrando nel merito delle relative conseguenze sulla governance aziendale.

Programma

Saluti istituzionali

Informazioni tecniche per finalizzare la procedura in Camera di Commercio

Dott. Malagugini, dirigente dell'area anagrafica della CCIAA di Padova

Presentazione dello statuto digitale

Dott.ssa Laura Albertin, commissione startup ODCEC Padova

Tre casi pratici: lo statuto dalla spunta agli effetti sulla governance

Laura Albertin ODCEC

Andrea Menin DSEA UNIPD

Emiliano Fabris Galileo Visionary District

Informazioni

L'evento gratuito ma con iscrizione obbligatoria: https://startupinnovativecostituzionedigitale.eventbrite.it