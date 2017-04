Lo Stato Sociale con Edo e i Bucanieri a Sherwood Festival

Venerdi 23 giugno Sherwood Festival accoglie sul palco Lo Stato Sociale con opening act di Edo e i Bucanieri.

Apertura cancelli: ore 19.

Inizio concerto Mainstage: ore 21.

LO STATO SOCIALE

La band bolognese indipendente che nell’ultimo anno, da sola e senza contratti con grandi major, ha portato a casa grandi successi e riscontri da parte del pubblico sale sul mainstage del festival padovano per presentare l’ultimo disco “Amore, lavoro e altri miti da sfatare”, oltre agli immancabili cavalli di battaglia dei precedenti due album (editi da Garrincha Dischi), da “La rivoluzione non passerà in TV” ad “Abbiamo vinto la guerra”.

EDO E I BUCANIERI

In apertura di show, un’altra formazione di casa Garrincha: i pirati musicali Edo e i Bucanieri che presenteranno “Canzoni a soppalco”, con la produzione di Alberto Cazzola de Lo Stato Sociale.

BIGLIETTI

Prevendite 8 euro + d.d.p. su www.tinyurl.com/SH17tkt

Ingresso alla porta 8 euro.

Al termine del concerto ingresso "1 euro può bastare".

INFORMAZIONI

Canali ufficiali del festival:

