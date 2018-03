Lo Stato Sociale a Sherwood Festival

Mercoledì 4 luglio Sherwood Festival accoglie sul palco Lo Stato Sociale con "Una vita in vacanza Tour".

Orari

Apertura cancelli: ore 19

Inizio concerto Mainstage: ore 21

Lo Stato Sociale

Lo Stato Sociale è un collettivo bolognese composto da Albi, Bebo, Carota, Checco e Lodo.

Dopo la fortunata avventura Sanremese con un “Una vita in Vacanza” la band torna a fare quello per cui si è distinta negli anni: esibirsi di fronte al proprio pubblico. Lo fa con un tour estivo che porterà i “regaz” a suonare nelle più importanti rassegne musicali del nostro paese portando a spasso per lo stivale i diciassette brani contenuti in Primati, la raccolta differenziata da poco pubblicata.

Quello de Lo Stato Sociale è un percorso che inizia quasi dieci anni fa. Dopo i primi EP “Welfare Pop” e “Amore ai tempi dell’IKEA”, nel 2012 arrivano il primo album “Turisti della democrazia” e il primo vero tour con più di 200 date in tutta Italia. Nel 2014 esce il secondo album “L’Italia peggiore” a cui seguono un lungo tour estivo che registra oltre 70mila presenze e alcune date nelle principali capitali europee che si concluderà con un concerto esaurito al PalaDozza di Bologna, davanti a più di 5mila persone.

Nel giugno 2016 pubblicano il loro primo romanzo “Il movimento è fermo”. Il libro, edito da Rizzoli, esaurisce 5 ristampe e 10mila copie caratterizzando la band come collettivo artistico variegato e dalle diverse forme espressive.

Nel 2017 esce “Amore, lavoro e altri miti da sfatare” e i ragazzi si esibiscono per la prima volta in assoluto al Mediolanum Forum di Assago davanti a quasi 10mila persone, con uno show ricco di sorprese e contenuti inediti. In seguito, la band attraversa tutta l’Italia con un lungo tour e nel 2018 è la prima band indie della sua generazione a salire sul palco di Sanremo nella categoria Big.

Biglietti

Prevendite 15 euro + d.d.p. disponibili su:

Ingresso alla porta 15 euro

Al termine del concerto ingresso "1 euro può bastare"

Informazioni

Canali ufficiali del festival:

