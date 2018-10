Come bere responsabilmente: “Stay yourself”, campagna di sensibilizzazione a Padova

Stay yourself: la campagna di sensibilizzazione al consumo consapevole, moderato e responsabile di bevande alcoliche che si rivolge, in particolar modo, ai giovani consumatori (18 – 26 anni), torna oggi domani a Padova.

In particolare domani, sabato 13 ottobre, alle 19 il Presidente Confesercenti Nicola Rossi e l’Assessore Antonio Bressa si incontreranno nel pubblico esercizio gestito da Fabio Ferrato, all’ombra della piazza, in via Pietro D’Abano 16, all’apertura della serata per il consumo responsabile di bevande alcoliche.

Lo staff di Stay Yourself incontrerà i ragazzi di Padova e proponendo una serie di attività ludico – educative, volte a sensibilizzazione sul consumo informato e responsabile delle bevande alcoliche incluse le circostanze nella quali occorrerebbe astenersi da qualunque consumo di alcol.

Tra i giochi, realizzati con linguaggi e grafiche di forte appeal e veicolati attraverso un tablet, ci sarà DrinkIQ – un quiz che misura il proprio livello di conoscenza dell’alcol e delle problematiche ad esso correlate – e il Pong Game, gioco interattivo che testa destrezza e riflessi. Coerentemente con gli obiettivi della campagna tali attività avvantaggeranno quanti decideranno di bere responsabilmente o non bere affatto. In palio, per i vincitori, t-shirt e bottigliette d’acqua. Se si sceglie di bere è importante farlo in maniera consapevole e responsabile tenendo presente alcuni consigli dell’iniziativa che si ripete per il secondo anno in Italia: un panino e un bicchiere d’acqua aiutano ad assimilare più gradualmente l’alcol e possono “salvare la serata”. Importante ricordare sempre di non bere a stomaco vuoto, di intervallare il consumo di bevande alcoliche con dell’acqua e, a turno, astenersi da qualunque consumo di alcol prestandosi come guidatore designato per il proprio gruppo di amici.

L’iniziativa è promossa da Diageo, leader nel settore delle bevande alcoliche, in collaborazione con Confesercenti del Veneto Centrale e Fiepet Confesercenti.

Venerdì 12 ottobre a partire dalle ore 20

Barcode

Marlè

Hendrix

Sabato 13 ottobre a partire dalle ore 19