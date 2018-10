Come bere responsabilmente: arriva "Stay yourself", l'evento cool per ragazzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

A Padova arriva Stay yourself: la campagna di sensibilizzazione al consumo consapevole, moderato e responsabile di bevande alcoliche che si rivolge soprattutto ai giovani.

L'iniziativa

L’iniziativa è promossa da Diageo in collaborazione con Confesercenti del Veneto Centrale e Fiepet Confesercenti Ai Navigli di Padova, in Viale Giuseppe Colombo, e in alcuni dei principali locali serali del centro storico cittadino arriva STAY YOURSELF: la campagna di sensibilizzazione al consumo consapevole, moderato e responsabile di bevande alcoliche che si rivolge, in particolar modo, ai giovani consumatori (18 – 26 anni). Nel mese di ottobre, nelle serate di venerdì 5, sabato 6, presso i locali afferenti al format Navigli padovani (a partire dalle ore 22) e venerdì 12 e sabato 13 in alcuni locali selezionati del centro storico (a partire dalle ore 20), Stay Yourself incontrerà i ragazzi di Padova. Uno staff appositamente formato avvicinerà i giovani e proporrà loro una serie di attività ludico - educative, volte a fare sensibilizzazione sul consumo informato e responsabile delle bevande alcoliche incluse le circostanze nella quali occorrerebbe astenersi da qualunque consumo di alcol. Tra i giochi, realizzati con linguaggi e grafiche di forte appeal e veicolati attraverso un tablet, ci sarà DrinkIQ – un quiz che misura il proprio livello di conoscenza dell’alcol e delle problematiche ad esso correlate - e il Pong Game, gioco interattivo che testa destrezza e riflessi. Coerentemente con gli obiettivi della campagna tali attività avvantaggeranno quanti decideranno di bere responsabilmente o non bere affatto. In palio, per i vincitori, t-shirt e bottigliette d’acqua.

Consigli

Se si sceglie di bere è importante farlo in maniera consapevole e responsabile tenendo presente alcuni consigli dell’iniziativa che si ripete per il secondo anno in Italia: un panino e un bicchiere d'acqua aiutano ad assimilare più gradualmente l’alcol e possono “salvare la serata”. Importante ricordare sempre di non bere a stomaco vuoto, di intervallare il consumo di bevande alcoliche con dell’acqua e, a turno, astenersi da qualunque consumo di alcol prestandosi come guidatore designato per il proprio gruppo di amici. L’iniziativa è promossa da Diageo, leader nel settore delle bevande alcoliche, in collaborazione con Confesercenti del Veneto Centrale e Fiepet Confesercenti. Nicola Rossi, Presidente Confesercenti del Veneto Centrale, a sostegno dell’iniziativa, afferma che: “la problematica dell’abuso di alcol non si risolve con il proibizionismo; anzi lo stesso incita a trasgredire. E’ invece necessaria una campagna di educazione mirata alla consapevolezza dei danni senza passare dai divieti. Confesercenti, da sempre impegnata in queste tematiche di sensibilizzazione, ha più volte promosso campagne a favore del bere responsabile. Ribadiamo che il ruolo della Fiepet Confesercenti, associazione di categoria di rappresentanza dei pubblici esercizi, è quello di aiutare a diffondere la cultura del buon bere e di schierarsi contro l’abuso delle sostanze alcoliche, rispettando le molte normative già esistenti. Chiaro che l’impegno deve essere comune a tutti: famiglie, scuola, addetti alla vendita ed alla somministrazione delle bevande alcoliche." Penelope Kourkafa Amministratore Delegato Diageo Italia, in merito alla campagna, dice: “Stay Yourself si propone di sensibilizzare i consumatori al consumo consapevole e, pertanto, moderato e responsabile delle bevande alcoliche. L’assunzione di responsabilità, la consapevolezza rappresentano conquiste individuali, ma senza dubbio, i produttori e gli operatori del settore possono giocare un ruolo importante nel diffondere maggiore informazioni e consapevolezza presso i consumatori in particolare quelli più giovani. Per questo motivo” - ha continuato Penelope Kourkafa – “siamo particolarmente lieti della collaborazione con Confesercenti Padova e con i locali padovani”.

Programma

Venerdì 5 e sabato 6 ottobre a partire dalle ore 22 Navigli Padovani.

Venerdì 12 ì partire dalle ore 20 Barcode Marlè Hendrix

Sabato 13 A partire dalle ore 20. L’Ombra della Piazza Bamboo Café