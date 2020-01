Stand up comedy a Padova: Stefano Rapone sul palco del Monkey Business

Quarto appuntamento con la stand up comedy nell'ambito della rassegna For Laughs' Sake, che torna nel 2020 a partire dal 15 gennaio con il graditissimo ritorno di Stefano Rapone. È uno dei comici presenti sul tavolo di "Battute?" su Rai 2, ha partecipato ai programmi "Mai Dire Talk" con la Gialappa's Band, "Natural Born Comedians", "Stand Up Comedy", "CCN - Comedy Central News" ed è autore per il Trio Medusa. L'esibizione si terrà al Monkey Business di Padova (ex Mooding) con lo spettacolodo inedito: "Spettacolo Annullato".

Il locale si trova in Via Trieste 5c, nei pressi di Piazza Mazzini a due passi dalla stazione dei treni. Nessuna tessera necessaria. Un nuova e scintillante apertura volta a riportare una ventata di aria fresca rivolta allo svago, l'entertainment e il food & drink.

"Spettacolo annullato", uno spettacolo che invece ci sarà sul serio. Rapone sarà pronto a stupire con il suo usuale black humor grazie ai temi più inflazionati nelle stand up italiane per dimostrare che anche lui è un vero stand up comedian, parlerà di rapporti sessuali tra adulti consenzienti, a volte non eterosessuali, e anche una battuta un po' scorretta sulla religione.

Informazioni e contatti

Web: https://www.eventbrite.it/

Evento Facebook