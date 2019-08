"Stelle al parco": total white e pic nic (senza plastica) a Battaglia

Una serata di condivisione in mezzo alla natura, alla scoperta del cielo d'agosto, domenica 11/08 al Parco ex Inps, a Battaglia Terme

Per una migliore organizzazione della serata è richiesta la prenotazione via mail al seguente indirizzo: eventi.battagliaterme@gmail.com

specificando il vostro nome ed il numero di persone che parteciperanno al pic-nic

Siete tutti invitati ad indossare qualcosa di bianco

Cosa portare?

Portare da casa: da mangiare e da bere per se stessi, tovaglia e tovaglioli in stoffa (preferibilmente di colore bianco), piatti, bicchieri, posate, caraffe, candele, portacandele.

NON È AMMESSA LA PLASTICA USA E GETTA.

Ognuno dovrà portarsi a casa i propri rifiuti.

Ore 19.30 - Si cena in compagnia e in condivisione

Ore 21 - Incontro con gli astri con Elena Lazzaretto, appassionata astronoma del Planetario di Padova che ci porterà a scoprire il cielo di questa serata estiva.

(Per i partecipanti all’appuntamento è consigliato portare una torcia e coperta per stendersi a terra)

