“Astronomi per una notte” la notte di San Lorenzo a Villa dei Vescovi

Torna l'appuntamento estivo con le stelle a #VilladeiVescovi!

Giovedì 10 agosto la villa sarà eccezionalmente aperta alla sera fino a mezzanotte e sarà possibile visitarla dopo il tramonto, cenare sulle terrazze a lume di candela, osservare le stelle grazie ai telescopi dell'Ass.Astronomica Euganea e scoprire la volta celeste entrando nello spettacolare planetario "Globe" di Pleiadi!

Programma della serata:

- visite libere per tutto il corso della sera

- visite guidate ogni 15 minuti. Su prenotazione.

- cena a lume di candela dalle ore 20. Su prenotazione.

- visita al planetario "Globe": ogni visita dura circa 30 minuti e sono a ciclo continuo, partendo 10 minuti dopo la fine della visita precedente. Su prenotazione, massimo 25 persone per turno.

-osservazione delle stelle per tutta la serata

La villa apre alle ore 19.30.

Biglietteria:

Adulto 12 euro

Iscritto FAI e residente a Torreglia 4 euro

Ridotto (4-12 anni) 7 euro

Visite guidate e visita al planetario incluse.

La cena prevede una quota a parte rispetto al biglietto di ingresso, ed è su prenotazione.

Evento in collaborazione con Pleiadi, Kid Pass e l' Ass. Astronomica Euganea.

Per ogni info contattaci a

faivescovi@fondoambiente.it

049/9930473