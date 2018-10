Stelle sul Liston, concorso d’eleganza automobilistica a Padova

Stelle sul Liston – Concorso d’eleganza automobilistica sabato 13 ottobre Piazza Cavour Padova.

Manifestazione a scopo benefico a favore di ADMO

Organizzata da RIVS – Registro Italiano Veicoli Storici e da ACSI Veneto, con il patrocinio di Regione Veneto, Comune di Padova e CONI Veneto.

Il tema della VIII edizione sarà “Un secolo di storia e design automobilistico”.

Il fulcro dell'evento è rappresentato da 25 rarissime auto d'epoca che sfileranno dalle 16.30 alle 18.30 sul Liston patavino precedute dalle modelle del concorso internazionale Miss Alpe Adria. Le auto saranno suddivise in cinque categorie: youngtimer, anteguerra, born in USA, auto da museo e sport competizione.

Al termine della sfilata le auto verranno esposte in piazza Cavour e lungo via VIII Febbraio: gli spettatori potranno così godere di un vero e proprio museo en plein air di arte mobile.

Tra gli ospiti d'onore: Tonino Lamborghini coi figli Ferruccio, Ginevra ed Elettra; Fabrizio e Giorgetto Giugiaro; Dino Cognolato; Maria Gaburri e Prisca Taruffi.

Corrado Lopresto (nella foto con il Presidente RIVS Rossano Nicoletto) in qualità di vincitore dell’ultimo best in show di Stelle sul Liston, non potrà difendere il titolo perché impegnato all’estero.

L’assessore allo sport Diego Bonavina oltre agli auguri di rito, ha assicurato la sua presenza in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Il sindaco Sergio Giordani ha elogiato Nicoletto e il suo staff per l’abnegazione e la passione profusa nell’organizzazione della manifestazione che, assieme alla fiera “Auto e moto d’epoca” fanno di Padova la capitale europea del motorismo storico.

http://www.stellesulliston.it/

Facebook https://www.facebook.com/events/1725877890830561/

http://www.facebook.com/registrorivs/

Gallery