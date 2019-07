Stomp al Gran Teatro Geox

Stomp

martedì 12 novembre 2019, ore 21

mercoledì 13 novembre 2019, ore 21

Gran Teatro Geox - Padova

«Pura magia da palcoscenico, ballerete sulle vostre poltrone!» – The Sunday Telegraph

«Brillante e molto divertente: il teatro al massimo della sua seduzione» – New York Times

Torna in Italia lo spettacolo più travolgente del mondo! Nel 2019 STOMP festeggia 25 anni di attività a Broadway: da avvenimento teatrale a fenomeno globale!

Nata nel 1991 a Brighton (UK) dalla creatività di Luke Cresswell e Steve McNicholas, l’irresistibile esperienza di STOMP vanta più di 25 anni di attività e successo nei più importanti festival e teatri del mondo, da Broadway a Parigi, da Los Angeles a Tokyo, in oltre 40 paesi e con 5 formazioni internazionali fisse. Tra i premi, STOMP ha vinto un Premio Laurence Olivier per la Migliore Coreografia ed è stato nominato per il Premio Laurence Olivier come Miglior Spettacolo.

Senza trama, personaggi né parole, STOMP mette in scena il suono del nostro tempo, traducendo in una sinfonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità della civiltà urbana contemporanea. Con strofinii, battiti e percussioni di ogni tipo, i formidabili ballerini- percussionisti- attori- acrobati di STOMP danno voce ai più “volgari”, banali e comuni oggetti della vita quotidiana: bidoni della spazzatura, pneumatici, lavandini, scope, spazzoloni, riciclandoli a uso della scelta, in un “delirio” artistico di ironia travolgente. STOMP trova la bellezza e la sua essenza nella realtà quotidiana in cui viviamo. Trasforma scope in strumenti, battiti di mani in una conversazione, bidoni della spazzatura in percussioni; il disordine della vita urbana diventa fonte di stupore e ritmo contagioso.

Sfidando continuamente ogni convenzione sui confini di genere, STOMP è danza, teatro e musica insieme. È un elettrizzante evento rock, un anomalo concerto sinfonico in stile “videoclip”: senso rapido del tempo, visualizzazione della musica, vortice ritmico nella scansione delle immagini.

È una maestosa coreografia urbana, che possiede la furia ritmica e sensuale del flamenco e la precisione del gioco percussivo del tip-tap.

È l’umorismo del cinema muto dato in prestito alla Pop Art.

È comunicazione forte, diretta, capace di coinvolgere ed entusiasmare il pubblico di ogni lingua, cultura, generazione. È sfida ecologica allo spreco urbano.

È trasgressione heavy metal e satira antiinquinamento.

È la violenza e l’intensità del ritmo che muove il mondo del Duemila.

La loro missione? Liberare, attraverso il ritmo, i suoni più comuni e per questo più sconosciuti dell’epoca contemporanea.

Biglietti da lunedì 01/07 alle ore 15 via Tickatmaster Italia, su zedlive.com e presso i punti vendita autorizzati.

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-stomp-padova-2019/

