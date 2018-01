Stop all'ansia con l'aiuto del buon contatto, incontro a Padova

Stop all'ansia con l'aiuto del buon contatto

Come puoi eliminare l'ansia e l'irritazione nelle tue relazioni con i segreti del Buon Contatto

Conferenza con il patrocinio del Comune di Padova

Ingresso libero e aperto a tutti

venerdì 19 gennaio 2018 ore 20.45

Sala Vivivita/Syn via Chiesanuova, 242/B PADOVA

con Sandra Salmaso e Sergio Signori

docenti e direttori della Scuola di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante

La serata comprende una dimostrazione pratica rivolta ai partecipanti

che desiderano provare su dì sé i Tocchi benefici del Massaggio Biointegrante

Molti studiosi stanno osservando e descrivendo la nostra epoca come l’Epoca dell’Ansia: questa ci consuma, pervade la nostra quotidianità e il nostro sonno fino a diventare una condizione di disagio psicologico.

Ma quest’ansia si riflette anche nelle nostre relazioni e ci si dimentica, o ancor peggio, non si sa, che un buon Abbraccio, una Carezza data con cura e benevolenza generano una trasformazione a tutti i livelli, da quello neurofisiologico a quello psicologico.

Ma è necessario imparare a toccare con cura e sempre in feedback con la persona che riceve. Toccare in sé non sempre offre benessere, molto spesso tocchiamo e siamo toccati in modo maldestro e disattento e ci lamentiamo di sentirci trascurati, nervosi e non soddisfatti, senza renderci conto che per migliorare qualsiasi relazione umana il Buon Contatto attraverso lo sguardo, la stretta di mano, l’abbraccio, la carezza è una componente non solo gradita ma anche nutriente e fondamentale per stare bene.

A questo proposito presentiamo le conoscenze dell’Educazione al Contatto che ci mostra come acquisire la capacità di dare e ricevere il “Buon Contatto” fatto con intenzioni benefiche, benevolenti, acquisendo un tocco nella manualità dì alta qualità: attento, rispettoso, che porti benessere e non dia fastidio.

Ricevere Buon Contatto costituisce una fonte di sicurezza e di benessere tale da divenire “fonte” d’Intelligenza Affettiva.

INFORMAZIONI

Associazione Culturale Syn-Arci Centro studi per l’educazione biocentrica via Chiesanuova, 242/B 35136 Padova tel 049 8979333 340 4776462 fax 049 2610172

assocsyn@tin.it www.centrostudisyn.it