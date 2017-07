Evento inserito nel programma 2017 della Rassegna Padova Palcoscenico estate, organizzata dall'Assessorato alla Cultura con il supporto di MAT-Mare Alto Teatro Associazione culturale.

“Storia di due metà”, teatro ai Carichi Sospesi il 26 luglio.

con Roberta Bianchini e Christian Bertaggia maschere e scene di Roberta Bianchini regia di Marco Caldiron

Se potessimo essere divisi in due parti, spezzati esattamente a metà, e se una metà trattenesse solo il nostro lato malvagio e l'altra solo la parte gentile, quale sarebbe il risultato? Siamo certi che la parte buona sarebbe realmente la migliore? E la parte malvagia farebbe solo del male?

In un mondo martoriato dalla guerra si aggira uno strano visconte, dicono che sia solo la metà di un uomo e sembra sia incapace di fare altro se non cattiverie.

-----

Prenotazione fortemente consigliata tramite mail a questo link: http://bit.ly/PRENOTAZIONE_SPETTACOLI_MAT

Prezzo biglietto: 8 euro

Inizio spettacolo ore 21.30