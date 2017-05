"Storia di una pallottola", la tragedia delle vittime di guerra a palazzo Moroni

Venerdì 19 maggio alle ore 21 in sala Anziani di palazzo Moroni va in scena "Storia di una pallottola", documentario ambientato in Afghanistan con la voce narrante di Valerio Mastandrea, in cui viene raccontato il pensiero di chi, avendo vissuto gli ultimi quindici anni di guerra, sa bene che l'unica verità del conflitto è la tragedia delle vittime.

Con la partecipazione di Christian Elia - direttore Q Code Magazine e Luca Radaelli - infermiere per Emergency Web.