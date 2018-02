"La storia nelle rocce", apertura straordinaria al Museo di Geologia e Paleontologia

Martedì 13 febbraio alle ore 10 è in programma un'apertura straordinaria del Museo di Geologia e Paleontologia di Padova, con inclusa la visita guidata "La storia nelle rocce". Una guida esperta vi accompagnerà in un viaggio nel tempo tra le sale del museo, dove sono esposte ricche collezioni di rocce e fossili che documentano la storia del pianeta e come sia cambiata ed evoluta la vita nel corso del tempo geologico.

Partecipazione

Durata della visita: 1 ora e 30 minuti

Costo: 5 euro a persona (gruppi di 10 persone 45 euro)

Numero massimo di partecipanti: 25

L'iniziativa si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di iscritti

Prenotazioni

Prenotazione obbligatoria entro il 9 febbraio

Prenotazione online: http://www.mondodelfino.it/Eventi.php?id_evento=31

Informazioni

Mondo Delfino coop. soc.

dal lunedì al venerdì, 9-12

Segreteria musei: 333.4308117

Gallery