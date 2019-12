“Storie holtre la barriera”, spettacolo a Villa Obizzi

Venerdì 6 dicembre, alle ore 21, in sala Verdi di Villa Obizzi di Albignasego, e a ridosso della giornata mondiale delle persone con disabilità (3 dicembre), viene proposto lo spettacolo Storie Holtre la Barriera scritto e interpretato da Denis Varotto. Lo spettacolo, possibile grazie alla disponibilità del Comune di Albignasego e di Teatro Insieme, arriva ad Albignasego dopo il felice debutto al teatro Falcone e Borsellino di Limena, lo scorso 14 novembre, e una seconda proposta adattata alle scuole, martedì 3 dicembre all'Istituto Barbarigo di Padova.

Storie Holtre la Barriera è uno spettacolo scritto e diretto da Denis Varotto che parla di disabilità senza cadere nei luoghi comuni, ma anzi superando le “barriere” che proprio i luoghi comuni spesso innalzano di fronte a tematiche che smarriscono, impauriscono, mettono a disagio o lasciano un senso di inquietudine.

Storie Holtre la Barriera, come scrive l’autore, che nella vita fa l’educatore all’Irpea ma da anni calca i palcoscenici del territorio e ha avviato da poco il progetto “Racconti a Teatro” proprio per dare spazio alla narrazione di storie e di vita, è «una speranza oltre il muro della vergogna, oltre il senso di colpa, oltre… con l’H come Handicap. Perché la disabilità è un punto di partenza: non è una malattia da cui bisogna guarire o curarsi, ma è una condizione – fisica, intellettiva e mentale – che appartiene alla persona in maniera inscindibile per tutta la vita».

Ecco svelata quell’H del titolo e un obiettivo: superare i pregiudizi della paura e dell’ignoranza e introdurre al mondo della disabilità con realtà, amore e un pizzico di ironia, partendo dalla realtà di chi la incontra quotidianamente.

Lo spettacolo intreccia vari linguaggi e vede protagonista Denis Varotto, 43 anni, padovano, per la prima volta autore, anche di se stesso, il cui narrare tratti di esperienza personale e vicende della “storia della disabilità” si alternerà sul palco al virtuosismo vocale di Saba De Rossi che animerà di sentimenti uno spazio di riflessione aperto anche alla battuta e al sorriso, nel tentativo non ultimo di integrare il mondo al di qua della barriera con la possibilità dell’oltre, del superamento delle barriere fisiche e mentali. Sul palco anche Matteo Santinello in un mix di rappresentazione di ciascuno e di qualcuno, che in qualche modo è anche raffigurazione plastica del pensiero comune.

Storie Holtre la Barriera è il primo tassello di un progetto più ampio “Racconti a Teatro” che sta prendendo vita e forma nell’omonima pagina Facebook in cui il desiderio di raccontare la vita, storie anche sconosciute, anonime ma non per questo meno reali, si intreccia a doppio filo con il desiderio di coinvolgere il pubblico della rete, lo spettatore e l’altro in generale in un percorso di crescita.

Lo spettacolo ha il sostegno di Fondazione Irpea, dell’Associazione famiglie di persone con disabilità Irpea Padova e di Supermercati Lazzarini.

