"Storie Invisibili, voci di chi ha incontrato l'amianto", incontro a palazzo Zacco Armeni

Martedì 16 gennaio alle ore 16.30 al Circolo Unificato Esercito proseguono le conferenze settimanali dell'Università Popolare di Padova, con l'incontro "Storie Invisibili, voci di chi ha incontrato l'amianto" a cura della dottoressa Maddalena Montin.

La storia di molti ex operai di Porto Marghera che in questi anni si stanno ammalando di mesotelioma pleurico per

essere entrati in contatto sul posto di lavoro con la tossicità della fibra killer, l'amianto.

Un racconto basato sull'omonimo libro, nato dalla collaborazione di più soggetti quali l'Auser di Mestre, l'associazione Selaluna, l'Università Popolare di Treviso e la dottoressa Montin.

Il racconto di un dramma le cui conseguenze si faranno sentire per anni. Ma anche una denuncia e un monito,

affinchè cose così gravi non accadano più.

INFORMAZIONI

Università Popolare di Padova

049.8755474

info@unipoppd.org

www.unipoppd.org